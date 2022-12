Narrenfreundschaftsring Schwarzwald-Baar-Heuberg – Jahreshauptversammlung 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Narrenfreundschaftsring Schwarzwald-Baar-Heuberg hat in der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums Tuttlingen seine Hauptversammlung abgehalten. „Es kehrt nach der Pandemie insgesamt wieder etwas Ruhe und Normalität ein“ lautete der wichtigste Satz des Ringpräsidenten Kurt Szofer in seiner Begrüßung der anwesenden Vertreter aus den 23 Mitgliedszünften, der Brauchtums- und Jugendkommission sowie der Ehrenräte. Grußworte sprachen auch die Präsidentin Sonja Vogel vom Honberger Narrenverein Tuttlingen und Claus-Peter Bensch als Vertreter des Schirmherrn OB Michael Beck.

Als wichtigster Punkt der Versammlung, der auch viele Diskussionsbeiträge brachte, entpuppten sich die Wahlen. Da geheime Wahl für das Amt des Präsidenten beantragt wurde, mussten zuerst 1/3 der Mitglieder ihr Votum hierzu geben. Laut Satzung sollten auch die Wahlen der weiteren Funktionäre geheim durchgeführt werden. Doch hier entschieden die Mitglieder eine A-Blockwahl und per Akklamation.

Unter der Wahlleitung von Filippo Campagna wurde in geheimer Wahl Kurt Szofer für weitere zwei Jahre als Präsident bestätigt. Für den vorzeitig ausscheidenden Stellvertreter Jürgen Köhler wurde Thomas Freund, Sulz für ein Jahr gewählt und Hans-Peter Menger, Seitingen-Oberflacht übernahm das Amt des Kassiers von Winfried Duda. Kanzelar Filippo Campagna und Protokoller Arno Kleiser wurden in ihren Ämtern bestätigt. Die acht Mitglieder der Brauchtumskommission wurden ebenfalls für weitere zwei Jahre bestätigt. Für den ausscheidenden Thomas Freund für die Landschaft Schwarzwald konnte noch kein Ersatz gefunden werden. Die Brauchtumskommission ernannte zu ihrem Sprecher weiterhin Wolfgang Duda. Jürgen Thieringer bleibt weiterhin Kassenprüfer. Für Peter May wurde Winfried Duda als neuer Kassenprüfer gewählt.

Da 2022 kein Ringtreffen stattfand und anfangs des Jahres auch einige Veranstaltungen ausfallen mussten, beschränkte sich Präsident Kurt Szofer in seinem Bericht nur auf das Wesentlichste. So teilte er mit, dass die Ringtreffen 2023 in Nusplingen, (während bei den Nachbarvereinigungen kein Treffen stattfindet) 2024 in Lauterbach und 2027 in Sulz stattfinden. Szofer teilte weiter mit, dass auch der Empfang im Regierungspräsidium Freiburg in 2023 stattfindet. Das Präsidium möchte die Frühjahrs- und Herbsttagungen jedoch anders gestalten und für Diskussionen, wie gewünscht, offen halten. Einen großen Dank für eine gute Zusammenarbeit in den schwierigen Zeiten erhielten die Jugendabteilung, die Brauchtumskommission und das gesamte Präsidium

In den Berichten des Kanzelars Filippo Campagna und des Chronisten Hubert Lissy wurden die Mitgliedszünfte gebeten ihre Vereinstermine und eventuelle Berichte der Veranstaltungen an sie zu schicken, damit ein lückenloses Archiv entstehen könne. Zudem will man an den Brauchtumsabenden bei den Ringtreffen Personen ehren, die sich in den einzelnen Zünften außerordentlich engagieren. Diese Namen sollten ebenfalls gemeldet werden.

Die Jugendkommissionssprecherin Anita Flohr teilte mit, dass diese Abteilung dazu übergegangen sei, sich über Onlinesitzungen und Chataustausch zu organisieren, um flexibler miteinander in Kontakt zu treten. So konnte auch die Fasnetsolympiade am Sonntag des Ringjubiläums im März 2023, wo einzelne Zünfte mit einbezogen werden geplant werden. Die rührigen Jugendlichen werden auch beim Ringtreffen 2023 in Nusplingen einen Kindernachmittag organisieren und für das Treffen 2024 in Lauterbach wurden ebenfalls schon die ersten Fäden gezogen, informierte Anita Flohr.

Der Sprecher der Brauchtumskommission Wolfgang Duda teilte die Ergebnisse der kürzlich abgehaltenen ARGE-Brauchtumstagung auf dem Dreifaltigkeitsberg mit, während Protokoller Arno Kleiser von den Präsidiumssitzungen berichtete. In seinem letzten Bericht musste Kassier Winfried Duda allerdings von einem kleinen Minus bei den Finanzen berichten.

Theo Vopper gab einen kurzen Situationsbericht zum Thema Sonderausstellung des NFR SBH In der Narrenburg Hettingen. Er dankte den Zünften jetzt schon für ihre Bereitschaft bei der Ausstellung mitzuwirken.

Bei zwei Enthaltungen wurde das Ringtreffen in 2025 an die Narrenfreunde, Aldingen vergeben. Zunftmeister Ralf Schräpel hat die Bewerbung der Narrenfreunde in Gedichtform abgegeben.

Zu guter Letzt stellte Zunftmeister Jürgen Thieringer, Denkingen den Antrag, dass neben den Einladungen der Ehrengäste zum Jubiläumsabend mit der Verleihung des nationalen immateriellen Kulturerbes (IKE) zuerst alle Zünfte und Gremien abgefragt werden sollten, mit welcher Personenzahl sie teilnehmen. Sollten dann noch Plätze frei sein, könnten diese eventuell an die Ehepartner vergeben werden. Dem Antrag wurde stattgegeben.