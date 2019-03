Narren unterbrechen Sitzung

Belohnt durch Traumwetter sind am Schmotzigen Donnerstag in den frühen Morgenstunden viele Hemdglonker durch das närrische Durchhauser Dorf gezogen. Viel Applaus bekam die Durchhauser Wehr für das souveräne Aufstellen des Narrenbaumes und dann drangen die Narren unterstützt durch den Fanfarenzug mit viel Getöse in den Sitzungssaal des Rathauses ein. Die laufende Gemeinderatssitzung wurde unterbrochen. Bürgermeister Simon Axt übergab den Schlüssel des Rathauses ohne Gegenwehr und kommentierte: „Wir haben schon auf euch gewartet. Danke, dass ihr uns den Schlüssel abnehmt. Wir freuen uns, denn jetzt haben wir doch fünf Tage frei!“. Danach wurden Bürgermeister samt Gemeinderat am Tau in die Narrhalla abgeführt.