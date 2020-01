Narren starten mit Häsabstauben

Traditionell am Dreikönigstag beginnt mit dem Häsabstauben die neue Kampagne der Fasnet in Durchhausen. Der Mehrzweckraum war sonnendurchflutet, man konnte die Vorfreude auf die Fasnet richtig glänzen sehen. 39 Narren wurden abgenommen. Ergänzend wurden weitere Vorbereitungen gemacht. Der erste Umzug, an dem die Narrenzunft teilnehmen wird, ist am kommenden Sonntag in Blaubeuren. Wer Lust hat, einmal als Gasthästräger dabei zu sein, darf sich gerne bei der Narrenzunft melden. Nun kann es losgehen für das Lupfenhansele, D´Schuh Marei und die Burgwächter.