Narren aus Durchhausen verkaufen geräucherte Forellen

Die Narrenzunft Durchhausen hat am Gründonnerstag Fische im Mehrzweckraum der Gemeindehalle verkauft. Bereits im dritten Jahr in Folge gibt es dieses Angebot in Durchhausen, das auf gute Resonanz stößt. „Für mich gehört das zu Ostern,“ meint eine Kundin. „Einen Teil der geräucherten Forellen essen wir gleich heute Abend mit frischem Salat. Denn solange die Fische noch warm sind, schmecken sie am besten.“ Auch ein paar Auswärtige haben das Angebot der Narrenzunft zum Kauf von Forellen angenommen. Die Fische stammen aus dem Schwarzwald, die frischen Forellen schwammen mittags noch in ihrem Teich. Spezialist fürs Forellenräuchern ist Uwe Trepesch, er hat die zu räuchernden Forellen gewürzt, bevor diese in den Rauch gehängt wurden. 2. Vorsitzende Sophia Panagiotidou freute sich ebenfalls über die gute Zusammenarbeit im Verein und die vielen verkauften Fische. „Wir sehen uns für die Zukunft gut gerüstet,“ blickt sie positiv voraus. Und wer noch mehr Lust auf Forellen hat, der kann sich auf den ersten Mai freuen: Dann gibt es wieder Forellen beim Weiherfest der Narrenzunft. Auf dem Foto von links: Christine Trepesch, Jens Panagiotidis, Sophia Panagiotidou und Heike Zetting mit geräucherten und frischen Forellen.