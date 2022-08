Napoleon stand Pate beim Aufbau der Polizei nach dem Zweiten Weltkrieg

In seinem nunmehr zwölften Buch widmet sich der Kriminalhistoriker und ehemalige Leiter der Polizeidirektion Tuttlingen, Manfred Teufel, dem Aufbau der Polizei gleich nach Kriegsende 1945. Unter dem Titel „Eine Staatspolizei soll es sein!“ erfährt die Leserschaft detailliert und gut recherchiert, wie sich in den französisch besetzten Gebieten Württemberg und Hohenzollern, also dem heutigen Regierungsbezirk Tübingen, zu dem einst auch der Kreis Tuttlingen gehörte, die Polizei äußerst schnell formierte und so später eine Vorbildfunktion landesweit einnehmen sollte.

Aus heutiger Sicht ging der Aufbau extrem zügig vonstatten: Nachdem im April 1945 die Franzosen diese beiden Landesteile besetzt hatten, waren bereits neun Monate später, im Januar 1946, die Grundlagen für die neue Landespolizei gelegt. Und dies unter strengster Kontrolle der Siegermacht Frankreich. Deren militärischen Vertreter vor Ort erwiesen sich als sehr empfindlich und verfolgten die Aufbauarbeit der Deutschen über Jahre hinweg mit größtem Misstrauen, was immer wieder zu einschneidenden Problemen, Reibereien und Streit führte.

Und die Probleme waren vielfältiger Natur: So fehlte es an Personal. Beispielsweise konnte nur in den Polizeidienst eintreten, wer unbelastet war. Einstige Mitglieder der NSDAP und anderer NS-Organisationen hatten überhaupt keine Chance aufgenommen zu werden. Die Einstellung der Anwärter war Sache der Kreis-Militärregierung – und die agierte äußerst streng. Auf dem Schadenweiler Hof bei Rottenburg wurde alsbald eine Polizeischule installiert, in der der Nachwuchs ausgebildet wurde, auch und vor allem in Staatsbürgerkunde.

Die polizeilichen Aufgaben nahmen in den ersten Nachkriegsjahren enorm zu. Der steigende Kfz-Verkehr führte einerseits zu immer mehr Unfällen und Verkehrsdelikten. Andererseits tauchten Verbrecher, die den Krieg irgendwie überstanden hatten, rasch aus der Versenkung auf, ein Umstand, der die Kriminalitätszahlen in erschreckendem Maße hochschnellen ließ: unter anderem Schwarzmarkt, Schmuggel über die Grenzen in andere Besatzungszonen, Flüchtlingsströme, Ausgebombte und zurückflutende Soldaten waren weitere Herausforderungen für die Polizei.

Und das alles bei einer unzulänglichen Ausstattung. Die ersten Fernschreibapparate kamen erst 1948, Polizeiautos waren Mangelware, Fahrräder normale Fortbewegungsmittel, und auch was die Bewaffnung anging, bremsten die stets misstrauischen Franzosen enorm. Dass die Nachkriegspolizei nicht in den Zuständigkeitsbereich der Landräte fiel, ist der Hartnäckigkeit und dem Sachverstand der deutschen Fachleute zu verdanken, ebenso, dass die verwaltungstechnischen Aufgaben schon 1946 von der Polizei abgekoppelt und den Städten und Landkreisen übertragen wurde, die dann ihr „Amt für öffentliche Ordnung“ etablieren konnten.

Zu erkennen waren die Polizeibeamten zunächst nur an Armbinden, blaue Uniformen gab es dann so nach und nach ab 1946. Als sich die Verhältnisse soweit konsolidiert hatten, wurde 1949 der Gummiknüppel wieder eingeführt – dieses „Hilfsmittel der körperlichen Gewalt“ war einst von den Nazis abgeschafft worden… 1951 schließlich baute der Bund in Biberach die erste Hundertschaft der neu gegründeten „Bereitschaftspolizei“ auf. Auch einem besonders bemerkenswerten Kriminalfall widmet sich Manfred Teufel: Im Januar 1949 wird ein Fuhrunternehmer erschossen aufgefunden, zuvor waren an seinem Lkw alle vier Räder abmontiert und gestohlen worden. Aufgrund eines Zeugenhinweises wird der Täter ermittelt, vom Gericht zum Tode verurteilt und hingerichtet. Drei Monate später trat das Grundgesetz in Kraft, das die Todesstrafe für abgeschafft erklärte…

Wie ein roter Faden sieht sich die Darstellung der Polizei als eine staatliche Vollzugspolizei durch, die für Ruhe, Sicherheit und Ordnung zu sorgen hatte – und das auf der Grundlage des Napoleon‘schen Gendarmeriekonzepts, an dem sich das Polizeiwesen in Württemberg übrigens schon seit 1807 orientierte.

Wie alle Veröffentlichungen Manfred Teufels ist auch die „Staatspolizei“ bis ins letzte Detail sorgfältig recherchiert. Interessantes Bildmaterial, Protokolle, die die Probleme zwischen Deutschen und Franzosen nachvollziehen lassen, Berichte von Zeitzeugen, Statistiken, Organisations- und Geschäftsverteilungspläne, Dienstanweisungen und der Darstellung, wie es zur Gründung der Kriminalpolizei kam, machen den 165 Seiten starken Band zu einer Fundgrube nicht nur für polizeihistorisch interessierte Leserinnen und Leser.