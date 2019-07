Namika: So wars mit dem Lieblingsmensch auf dem Honberg

„Namika, Namika“, mit lauten Sprechchören und Kreischen überbrücken die hauptsächlich jungen Fans die Wartezeit von der Vorband bis ihr „Lieblingsmensch“ Namika die Bühne betritt. „Tuttlingen; seid ihr gut drauf“, die Frage der Künstlerin erübrigt sich, denn die Begeisterung kennt keine Grenzen.

Ob „Lieblingsmensch“ oder „Je ne parle pas français“: Die Songs von Namika gehen ins Ohr und ihre Fans singen sie begeistert mit – so auch bei ihrem umjubelten Konzert beim Honberg-Sommer. Die jungen Fans würden die Bühne stürmen – wäre da nicht die Absperrung – um ganz nah an dem Allround-Talent Namika zu sein.

Namikas Songs erorberten die Hitlisten, sie räumte zahlreiche Preise ab – und dabei bleibt und blieb sie stets authentisch. Das schätzen ihre Fans, vor allem auch die Texte der charismatischen Sängerin. Auf Nachfragen bei einigen Fans sind diese sich einig, dass ihnen bei Namika einfach alles gefällt. „Die Musik und vor allem die Texte“, erklären sie fröhlich.

Texte, die wie bei „Que Walou“, oder „Hände“ (eine Homage an ihre Großmutter), autobiografische Grundlagen haben. Lieder in denen Namika aus ihrem persönlichen Umfeld, aus ihrem Leben erzählt. Ihren Zuhörern jeglichen Alters ihr Herz öffnet, sie teilhaben lässt an ihrem Leben, das nicht immer einfach verlief. Besonders berührend unter anderem „Ahmed“, in dem sie über ihren Vater singt, den sie nie kennengelernt hat.

Unterlegt mit ausgesuchten Melodien, einem faszinierenden Mix aus Soul, Hip-Hop, Arabischen Melodien, R&B oder Pop, gelingt der Sängerin mit ihren Songs ein „großer Wurf“, der ihre Fans emotional ergreift, berührt, sie mitnimmt in ihre Welt. Sie findet musikalisch und textlich die richtigen Bilder und schafft es auch im Honbergzelt immer wieder tiefgründige, zum Nachdenken anregende Momente mit einem ansteckenden Rhythmus und Optimismus zu paaren.

Die Fans feiern die Frankfurter Rapperin, Songschreiberin und Sängerin. Mit selbst gestalteten Transparenten stehen sie vor der Bühne. Singen, klatschen, tanzen und machen gemeinsam mit Namika den Abend, wie in dem Song „Liebe Liebe“, zu einem Fest der Liebe, zu einer großen Party des Lebens.

Sie hängen sprichwörtlich an ihren Lippen, wenn sie über die Suche nach Identität und die immerwährende Sehnsucht nach dem Glück singt. Mit ihren Geschichten will Namika den Menschen Mut machen. Ihnen bewusst machen, dass jeder, egal woher er kommt, etwas aus seinem Leben machen kann – und das nehmen ihr ihre Fans von Beginn an ab.

Sie identifizieren sich mit der Künstlerin, den Songs: So auch am Mittwochabend innerhalb der Festungsruine, wo der Funke sofort übersprang und Namika von den Fans begeistert und ausgelassen gefeiert wurde.