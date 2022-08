Naht-Workshop für Medizinstudierende

Der Naht-Workshop für Medizinstudentinnen und Medizinstudenten findet am Samstag, 24. September, zum sechsten Mal in Folge statt. Dank Unterstützung der Firma B. Braun Deutschland und dem Klinikum Landkreis Tuttlingen, können die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in der Aesculap Akademie wertvolles Know-how aus der Praxis erwerben. Um welche Art von Wunde handelt es sich und wie behandelt man diese perfekt? Antworten auf diese und weitere Fragen rund um die Nahttechnik, erhalten angehende Medizinerinnen und Mediziner bei diesem Workshop.

Nachdem der Naht-Workshop schon in den vergangenen fünf Jahren großen Anklang fand, können angehende Humanmediziner ab dem fünften Semester sowie Studierende, die ein Praktisches Jahr (PJ) absolvieren, oder Weiterbildungsassistenten auch dieses Jahr wieder praktische Kenntnisse außerhalb des Studiums mit erneuter, freundlicher Unterstützung durch Dr. Jan Ludolf Kewer, Chefarzt für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie am Klinikum Landkreis Tuttlingen vertiefen.

Die Projektkoordination liegt bei der Geschäftsstelle DonauDoc, Ansprechpartnerin ist Maria-Tiziana Ferrante (donaudoc@tuttlingen.de, Telefonnummer 07461/992 43). Die Teilnehmergebühr beträgt 15 Euro, inklusive Verpflegung. Die Anmeldefrist endet am 16. September 2022.

Die Stadt Tuttlingen unterstützt die Ärztliche Versorgung, mit vor Ort. Die DonauDoc-Workshop-Reihe für Medizinstudierende wird unterstützt von der DonauDoc-Initiative, Stadt und Landkreis Tuttlingen, Klinikum Landkreis Tuttlingen sowie der ansässigen Industrie. Weitere Informationen zur Veranstaltung und den Förderprogrammen finden Sie unter www.tuttlingen.de/donaudoc