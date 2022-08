Nachwuchsärzte treffen sich zum Austausch

Die Initiative DonauDoc und ihre Netzwerkpartner konnten mit der achten Auflage der DonauDoc-Tage 13 Nachwuchsmedizinerinnen und -mediziner zum Netzwerken in lockerer Atmosphäre am 7. und 8. Juli nach Tuttlingen einladen. Im Vordergrund standen Themen wie Standortvorteile für eine Weiterbildung, Anstellung oder Niederlassung am Weiterbildungs- und Arbeitsort Tuttlingen.

Der Erste Bürgermeister der Stadt Tuttlingen, Emil Buschle, eröffnete die Veranstaltung und begrüßte gemeinsam mit der DonauDoc-Vertreterin Dr. Sabine Härdtle, dem Ärztlichen Direktor des Klinikums, Dr. Michael Kotzerke, sowie dem Kreisärzteschaftsvorsitzenden, Dr. Matthias Szabo, die Mediziner.

Wie es in einer Pressemitteilung weiter heißt, fanden sich unter den Teilnehmenden auch sieben (angehende) Ärzte aus der Ukraine. Julia Lobikova, selbst Ukrainerin und beim Open Verein tätig, vermittelte ihnen die Teilnahme an der Veranstaltung und stand zudem als Übersetzerin zur Verfügung. Die Fragen der Gruppe drehten sich laut Mitteilung vor allem um den beruflichen Anerkennungsprozess. Hier bekamen sie Basisinformationen zum beruflichen Anerkennungsprozess aus erster Hand.

Die Vorteile für die Ärzte in Weiterbildung, die sich aus dem Weiterbildungsverbund der Allgemeinmedizin ergeben, erläuterten Dr. Kotzerke und Dr. Härdtle. Zwei Weiterbildungsassistentinnen, Dr. Martina Bösch sowie Stephanie Frey, berichteten darüber, wie gut sich die fachärztliche Weiterbildung am Standort Tuttlingen mit der Work-Life-Balance vereinbaren ließe. Carina Dettinger, Projektkoordinatorin, sprach über die Versorgungsstrukturen, die am Gesundheitszentrum Spaichingen entstehen.

Erster Bürgermeister Buschle lud die Teilnehmenden dazu ein, die Standortvorteile hautnah zu erfahren. Hierzu öffnete die Firma Aesculap AG für die Teilnehmer ihre Türen. Zusätzlichen konnten an beiden Vormittagen für Hospitationen verschiedene Facharztpraxen oder das Klinikum Landkreis Tuttlingen besucht werden.

In lockerer Atmosphäre beim gemeinsamen Abendessen wurde von einem der Gründer der DonauDoc-Initiative, Dr. Alexander Lux, erläutert, wie „herausragend und zukunftsweisend das Engagement von Buschle war, als noch kaum jemand das Thema auf der Agenda hatte“. Buschle habe dabei nicht lockergelassen, sein Netzwerk für die Suche nach engagierten Ärzten und Sponsoringpartnern genutzt.

Die DonauDoc-Tage werden inhaltlich und finanziell unterstützt von der Stadt Tuttlingen, dem Landkreis Tuttlingen sowie von mehreren lokalen Sponsoren aus der Wirtschaft.