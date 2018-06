Nachwuchs-Künstler überzeugen bei „Jugend musiziert“ 2018

In Schramberg hat am Wochenende der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ 2018 stattgefunden. Die Musikschule Tuttlingen war mit 68 Schülern vertreten. Einige davon traten mit zwei Instrumenten oder in verschiedenen Wertungen an. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden von Lehrern der Musikschule auf dem Klavier begleitet. Die Schülerinnen und Schüler der Musikschule erspielten sich in diesem Jahr 74 erste Preise und neun zweite Preise. 37 Schülerinnen und Schüler werden im März zum Landeswettbewerb Baden-Württemberg in Bietigheim-Bissingen antreten. Hier die Ergebnisse nach Kategorien (Instrumenten) und Altersgruppen (AG):

Erster Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb (23-25 Punkte)

Kategorie Blockflöte – solo: Natalie Hasenkampf (AG II), Tuttlingen, Klasse Ulrike Schmid.

Kategorie Querflöte - solo: Myriam Hipp (AG IV), Fridingen; Jacqueline Kräutle (AG IV), Immendingen-Hattingen; Paulena Schiller (AG IV), Tuttlingen; Anna Julie Münster (AG V), Wurmlingen; Alexandra-Naomi Kisfaludy (AG VI), Trossingen; Max Schaudt (AG VI),Tuttlingen-Nendingen; alle Klasse Heinz Imrich.

Kategorie Saxophon – solo: Marie Diesenberger (AG IV), Mühlheim, Klasse Tatjana Brand.

Kategorie Horn – solo: Annika Franziska Eble (AG II), Fridingen, Klasse Takako Yamanoi. Paula Viktoria Schmidt (AG II), Tuttlingen, Klasse Takako Yamanoi. Julius Maier (AG IV), Mühlheim, Klasse Takako Yamanoi. Alexander Koßmann (AG VI), Tuttlingen.

Kategorie Gitarre – solo: Jona Huber (AG II), Seitingen-Oberflacht, Klasse Karl Zepf. Alessio Castiglione (AG III), Neuhausen, Klasse Peter Woelke. Jan Schmidt (AG III), Tuttlingen, Klasse Massimo Serra. Paul Kieselmayer (AG V), Tuttlingen, Klasse Peter Woelke.

Kategorie Duowertung Klavier vierhändig: Duo (AG II) mit Immanuel Metzger und Lotta Marlene Schiller, beide Tuttlingen, Klasse Friederike Weber.

Kategorie Duowertung, Klavier und ein Streichinstrument: Duo (AG II) mit Patrizia Specker, Klavier, Tuttlingen, Klasse Johanna Amiras, und Juljeta Baisch, Violine, Tuttlingen, Klasse Monika Ascher. Duo (AG III) mit Robert Ruff, Klavier, Emmingen-Liptingen, Klasse Barbara Klobe und Ryan Benjamin Weiß, Violine, Tuttlingen, Klasse Monika Ascher. Duo (AG III) mit Lorenz Höppner, Klavier, Klasse Alfons Schwab, und Dorothee Theresa Höppner, Violine, Klasse Bernd Müller-Fliss; beide Wurmlingen. Duo (AG V) mit Anna Merz, Klavier, Mühlheim, Klasse Friederike Weber, und Katharina Metzger, Bratsche, Tuttlingen.

Kategorie Besondere Ensembles: Trio (AG IV) mit Myriam Hipp, Querflöte, Fridingen, Klasse Heinz Imrich; Magdalena Anna Renner, Violine, Neuhausen, Klasse Andrea Bensch; Johanna Maria Renner, Cello, Neuhausen, Klasse Reinhard Bartsch. Trio (AG V) mit Alexandra Naomi Kisfaludy, Trossingen und Anna Julie Münster, Wurmlingen, beide Querflöte, Klasse Heinz Imrich; Lorena Schmidt, Klavier, Tuttlingen, Klasse Johanna Amiras.

Kategorie Klavierbegleitung: Julie-Sophie Kräutle (AG IV), Immendingen-Hattingen, Klasse Friederike Weber. Lorena Schmidt (AG VI), Tuttlingen, Klasse Johanna Amiras.

Erster Preis ohne Weiterleitung zum Landeswettbewerb, da die Teilnehmer noch zu jung sind oder deren Spielpartner nicht weitergeleitet werden. (23-25 Punkte):

Kategorie Blockflöte – solo: Finja Egle (AG IA), Tuttlingen, Klasse Ulrike Schmid. Johanna Streng (AG IA), Tuttlingen, Klasse Ulrike Schmid.

Kategorie Querflöte – solo: Maja Lindner (AG IA), Wurmlingen; Leni Schneider-Strittmatter (AG IB), Tuttlingen; Elisabeth Weiß (AG IB), Fridingen; alle drei Klasse Heinz Imrich.

Kategorie Posaune – solo: Felizitas Eble (AG IB), Fridingen, Klasse Oliver Helbich.

Kategorie Gitarre – solo: Alexander Muallem (AG IA), Immendingen, Klasse Peter Woelke. Tabea Skolny (AG IA), Tuttlingen, Klasse Benjamin Skolny. Fridolin Bachmann (AG IB), Mühlheim, Klasse Massimo Serra. Erwin Yuan (AG IB), Tuttlingen, Klasse Massimo Serra.

Kategorie Duowertung Klavier vierhändig: Duo (AG IB) mit Sintayehu Deborah Graf, Emmingen und Nelly Wagner, Immendingen-Ippingen, Klasse Friederike Weber.

Kategorie Duowertung, Klavier und ein Streichinstrument: Duo (AG IA) mit Ushini Zoysa, Klavier, Tuttlingen, Klasse Johanna Amiras, und Laura Motz, Violine, Tuttlingen, Klasse Monika Ascher. Duo (AG IA) mit Anna Motz, Klavier, Tuttlingen, Klasse Johanna Amiras, und Wanda Schmidt, Violine, Tuttlingen, Klasse Monika Ascher. Duo (AG IA) mit Wanda Schmidt, Klavier, Tuttlingen, Klasse Johanna Amiras, und Anna Motz, Violine, Tuttlingen, Klasse Johanna Amiras. Duo (AG IB) mit Ushini Zoysa, Klavier, Tuttlingen, Klasse Johanna Amiras, und Annika Baisch, Violine, Tuttlingen, Klasse Monika Ascher.

Kategorie Klavier-/Gitarrenbegleitung: Hanna Binder (AG IA), Tuttlingen, Klasse Alfons Schwab. Patricia Görz (AG II), Tuttlingen, Klasse Alfons Schwab. Jona Huber (AG II), Gitarre, Seitingen-Oberflacht, Klasse Karl Zepf. Paula Viktoria Schmid (AG II), Tuttlingen, Klasse Johanna Amiras.

Erster Preis ohne Weiterleitung zum Landeswettbewerb (21-22 Punkte):

Kategorie Blockflöte – solo: Ketie Lierheimer (AG II), Immendingen, Klasse Ulrike Schmid.

Kategorie Klarinette – solo: Chloé Michaut (AG IB), Fridingen, Klasse Armin Hertkorn.

Kategorie Posaune – solo: Lena Leiber (AG V), Emmingen-Liptingen, Klasse Oliver Helbich.

Kategorie Gitarre – solo: Emilie Weigandt (AG III), Tuttlingen, Klasse Massimo Serra.

Kategorie Duowertung Kunstlied: Duo (AG III) mit Laura Caruso, Tuttlingen, Klasse Nicole Fazler, und Paulina Görz, Tuttlingen, Klasse Alfons Schwab. Duo (AG IV) mit Gloria Anna Birowski, Fridingen, Klasse Nicole Fazler, und Rafael Diesch, Klavier, Wurmlingen, Klasse Friederike Weber.

Kategorie Duowertung Klavier vierhändig: Duo (AG II) mit Lukas Nagel und Emma Schulz, beide Tuttlingen, Klasse Matthias Listmann.

Zweiter Preis (17-20 Punkte):

Kategorie Blockflöte – solo: Jule Schilling (AG II). Leonie Fox (AG III). Emilia Laner (AG III), alle Tuttlingen, Klasse Ulrike Schmid.

Kategorie Oboe – solo: Dalin Mutzhaus (AG II),Tuttlingen, Klasse Alfons Schwab.

Kategorie Posaune – solo: Jan-Niklas Steinhof (AG V), Mühlheim, Lehrer Oliver Helbich.

Kategorie Gitarre – solo: Jonah Peinemann (AG IB), Tuttlingen, Klasse Karl Zepf. Maritza Schwartz (AG IB), Tuttlingen-Nendingen, Klasse Massimo Serra. Elias Gonzalez Matthias (AG II), Tuttlingen, Klasse Benjamin Skolny. Michelle Binder (AG IV), Seitingen-Oberflacht, Klasse Karl Zepf.