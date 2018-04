Mit einem Schlossfest vor dem Möhringer Rathaus sind die Möhringer Nachtwächter am Samstag in ihre 13. Saison gestartet. Obervogt Herwig Klingenstein setzte sie in ihr Amt ein, mit dem Auftrag, für Ruhe und Ordnung im Städtle zu sorgen und dafür, dass keine üblen Streiche gespielt werden.

In diesem Jahr werden die drei Möhringer Nachtwächter Klaus Kleiner, Matthias Katz und Marius Manger auf Tour gehen, die gleich während des Schlossfests um 18 Uhr eine Sonderführung vor allem für die Kinder anboten.

Eröffnet wurde das Schlossfest von Büttel Steffen Keller und dem Fanfarenzug. Neben den drei Nachwächtern stellte sich auch das gesamte Gesinde vor. Das reicht von den edlen Damen, Musikanten sowie den Kräuterwieble, den Hübschlerinnen bis hin zu den Bettlern sowie zum Auftritt von Gaisen mit Susi Hein und Lisa Hofmann, den Wäscheweibern, der Großmutter und den Trunkenbolden und Zechprellern, die während den Nachtwächterrundgängen an verschiedenen Plätzen den Gästen aufwarten.

In den vergangenen zwölf Jahren haben bereits mehr als 12 000 Menschen an den etwa 120 Führungen teilgenommen, was einem Jahresschnitt von etwa 1000 Gästen entspricht.

Seit 2005 wurde das Nachtwächtertum, das es in Möhringen bis 1909 auch wirklich gab, wieder aufgelebt. Die Initiative geht auf den ehemaligen Ortsvorsteher Michael Seiberlich zurück. Aufgrund des großen Zulaufs ist es zwischenzeitlich notwendig, sich für die Teilnahme an diesen Nachtwächterrundgängen im Voraus anzumelden.

Als Gäste kamen in diesem Jahr auch wieder zwei Nachtwächter aus der schweizerischen Partnerstadt Bischofszell mit dem ehemaligen Stadtammann Josef Mattle nach Möhringen.

In den Möhringer Lokalen werden neben dem Nachtwächterbier, das vom Möhringer Brauhaus Salvermoser hergestellt wird, auch typische Spezialitäten zur Nachtwächterei angeboten. So gibt es unter anderem gerauchte Bratwürste mit hausgemachtem Kartoffelsalat oder einen Lumpensalat. Auch die örtlichen Bäcker haben mit dem Nachtwächterbrot und der Metzger mit schwarzen Bratwürsten sowie Goeßekäs vom Hofladen von den Nachtwächtergoeß Besonderheiten in ihrem Angebot.

Zur festlichen Eröffnung des 13. Jahres spielte auch die Immendinger Gruppe „D'Alläfänzigä auf und sorgte für gute Unterhaltung, wozu dann die Nachtwächter nach ihrer Tour dann auch wieder stießen.

Wie in den vergangenen Jahren können die Nachtwächterrundgänge im Rathaus Möhringen, soweit noch Plätze frei sind, gebucht werden (Tel. 07462 / 948220 oder rathaus.moehringen@tuttlingen.de). Der Eintritt für Erwachsene beträgt 10 Euro und für Kinder vier Euro.