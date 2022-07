„Nachts auf der Baustelle“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

IKG… Baustelle… Klingelt da was? So ist es naheliegend, dass auch ganz viele Schülerinnen und Schüler endlich mal einen Blick in die Baustelle werfen wollen. Kelle, ein schusseliger Bauarbeiter, hat sein Werkzeug im Musiksaal vergessen, weswegen sich er und seine zwei Freunde Manni und Siggi nachts im Schulhaus auf die Suche machen. Im Musiksaal finden sie drei Noten-Partituren. Neugierig öffnen sie die Hefte und schon geht das Abenteuer los.

Nacheinander tauchen die drei Freunde in unterschiedliche Welten ab und erleben aufregende Stunden im Dschungel, im Weltall und dann am Meer. Doch jedes Abenteuer birgt auch Gefahren, die die drei geschickt meistern und so hat auch das schwarze Loch keine Chance.

Über 150 Schülerinnen und Schüler der Klassen fünf und sechs nahmen zusammen mit Frau Diesch, Frau Peinemann, Frau Croener, Frau Haselberger und Herrn Diesch die Herausforderung am 1. Juli an, in einer noch nicht ganz fertiggestellten Aula ein Musical aufzuführen.

Dies gelang einmal mehr in beeindruckender Art und Weise vor einer komplett gefüllten Aula und machte diesen Abend nach fast zwei Jahren Pause ohne Vorstellungen zu einem unvergesslichen Moment, der viele Augen der kleinen und großen Zuschauer zum Leuchten gebracht hat.

Unterstützt wurden die jungen Schülerinnen und Schüler von einer Schülerband, dem Stagemanagement älterer Schülerinnen, der Bühnenbild AG und der Technik. Ein besonderer Dank gilt Stefanie Diesch, die die Gesamtleitung innehatte und auch für die Idee und Rahmenhandlung verantwortlich war.