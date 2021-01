Nachbarschaftshilfeverein hat neue Einsatzleiterin

Ein neues Gesicht prägt zukünftig den Nachbarschaftshilfeverein „Wir für Sie“ in Durchhausen. Monika Hauser ist die neue Einsatzleitung für die Gemeinde. Sie ist Ansprechpartnerin in allen Fragen rund um Hilfe in verschiedenen Lebenslagen sowie auch in Bezug auf das Mitarbeiten im Verein. Die 33-jährige Monika Hauser lebt mit ihrer Familie in Durchhausen und ist gelernte Altenpflegerin. Hauser ist telefonisch zu erreichen unter 0157/38145023. Die wöchentliche Sprechstunde ist jeweils am Mittwoch im Mehrzweckraum von 14 bis 15 Uhr. Helfer und Helferinnen sind jederzeit willkommen. „Es würde mich sehr freuen, wenn auch jüngere Menschen die Initiative ergreifen würden und sich aktiv bei unserer Nachbarschaftshilfe einbringen.“

Der Nachbarschaftshilfeverein „Wir für Sie“ wurde im Oktober 2016 gegründet und ist ursprünglich ein Verbund aus sieben Gemeinden. Das Einsatzgebiet umfasst die Gemeinden Durchhausen, Eßlingen, Gunningen, Hausen ob Verena, Möhringen, Talheim und Seitingen-Oberflacht. Zum Jahreswechsel ist die Gemeinde Rietheim-Weilheim ebenfalls beigetreten. Die Einsätze in den jeweiligen Gemeinden werden von der Einsatzleitung vor Ort koordiniert. Die Nachbarschaftshilfe wird von freiwilligen Helferinnen und Helfern erbracht. Vor allem älteren Menschen soll verlässliche und finanzierbare Unterstützung geboten werden. Dabei steht die Unterstützung im Alltag im Vordergrund wie Hilfe bei Einkäufen, Besorgungen und Behördengängen, Begleitung zu Arztbesuchen, Unterstützung bei leichten hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, auch gemeinsame Spaziergänge, Gespräche und Kirchgänge gehören zum Angebotsspektrum. Pflegende Angehörige bleiben nicht außen vor. Sie können ebenfalls Entlastung erfahren. „Wir für Sie“ setzt sich auch für Familien und Alleinerziehende ein mit etwa hauswirtschaftlicher Hilfe und Betreuungsaufgaben. Alle Einsätze werden auf den entsprechenden Bedarf zugeschnitten.