Nachbarschaftshilfe „Wir für Sie e.V.“ unterstützt in acht Gemeinden

Die Nachbarschafshilfe „Wir für Sie e.V.“ ist am 1. Februar 2017 an den Start gegangen. Man kann es kaum glauben, sind die Aktivitäten des Vereins doch aus den jeweiligen Gemeinden nicht wegzudenken. Am 20. Oktober 2016 wurde der Verein offiziell gegründet und ist seither eine Erfolgsgeschichte.

Ursprünglich war er ein Verbund aus sieben Gemeinden: Durchhausen, TUT-Eßlingen, Gunningen, Hausen ob Verena, TUT-Möhringen, Talheim und Seitingen-Oberflacht. Zum 1. Januar 2021 erweiterte sich der Kreis der Mitgliedsgemeinden mit der Gemeinde Rietheim-Weilheim auf nunmehr acht Gemeinden. Vorsitzender ist Simon Axt Bürgermeister aus Durchhausen.

Organisiert ist der Verein auf drei Ebenen. An der Spitze steht die Geschäftsführerin Julia Merz, welche für das komplette Gebiet zuständig ist. In den Mitgliedsgemeinden kümmern sich wiederum die Einsatzleiter um die Koordination der Aufträge vor Ort. Sie teilen den ehrenamtlichen Nachbarschaftshelfern ihre Aufgaben zu. Diese bekommen dafür eine Aufwandsentschädigung und sie sind durch den Verein versichert. Zum Jahresende 2020 betrug die Zahl der Mitglieder 300.

Die Aufgaben sind sehr vielseitig. Es wird Hilfe bei Einkäufen und Besorgungen angeboten. Unterstützung bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, wie Wäschepflege, Gartenarbeit, Räumdienst, Wohnungsreinigung für Notfälle und vieles mehr wird geleistet. Die Begleitung zu Arztbesuchen, Behörden, Gottesdiensten und ähnliches wird übernommen, genauso wie Spaziergänge und Gespräche werden angeboten. Zur Entlastung pflegender Angehöriger im niederschwelligen Bereich wird auch Betreuung übernommen.

Trotz Corona wurden im Jahr 2020 genau 3950 Tätigkeitsstunden geleistet. Insgesamt 50 Helfer waren in 70 Haushalten im Einsatz.

Ergänzt werden die Angebote des Vereins unter anderem durch Veranstaltungsreihen für Senioren vor Ort. Zum Beispiel gab es im März 2018 in Durchhausen einen Vortrag von Kommissar Michael Göbel vom damaligen Polizeipräsidium Tuttlingen. Er referierte damals kenntnisreich und mit Humor über den unglaublichen Einfallsreichtum von Betrügern, wenn es darum geht, ans ersparte Geld der älteren Generation zu kommen.