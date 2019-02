Nachbarschaftshilfe in Möhringen und Eßlingen stellt neuen Einsatzleiter vor

Der Nachbarschaftshilfeverein „Wir für Sie“ ist in sieben Gemeinden aktiv. Eßlingen, Möhringen, Durchhausen, Gunningen, Hausen ob Verena, Seitingen-Oberflacht und Talheim. In Möhringen und Eßlingen hat nun ein neues Gesicht die Einsatzleitung übernommen: Markus Cardelli. Matthias Jansen hat mit ihm gesprochen.

Herr Cardelli, warum haben Sie die Einsatzleitung des Nachbarschaftsvereins in Eßlingen und Möhringen übernommen?

Ich kann gut organisieren und mit Menschen reden. Als ich nach zwei Bandscheibenvorfällen nur noch in Teilzeit gearbeitet habe, war ich nicht ausgelastet. Da habe ich die Anzeige gesehen und mich beworben. Da ich vorher als Führungskraft und Vertriebsleiter gearbeitet habe, besitze ich auch die soziale Kompetenz für die Einsatzleitung.

Haben Sie persönlich einen Zugang zur nachbarschaftlichen Hilfe?

Bis zum Jahr 2014 habe ich in Ravensburg gelebt. Als meine drei erwachsenen Kinder aus dem Hause waren und ihren eigenen Weg gegangen sind, bin ich nach Spaichingen zu meinem Vater gezogen, um für ihn da zu sein, ihn zu unterstützen. Ich habe ihn eineinhalb Jahre gepflegt und war auch in der Arbeit immer auf Abruf für ihn da.

Warum helfen Sie dann ausgerechnet in Möhringen und Esslingen mit?

Meine Frau ist ein halbes Jahr nach mir in den Landkreis gezogen. Bis zu Tod meines Vaters haben wir in Tuningen gewohnt. Danach haben wir dann vom Erbe meines Vaters ein Haus in Möhringen gekauft. Es ist – weil ich großer Fan von Juventus Turin bin – schwarz-weiß gestrichen. In Möhringen lernt man immer mehr Leute kennen, wir fühlen uns wirklich angekommen. Wir sind mit offenen Armen in Möhringen aufgenommen worden und deshalb will ich das gerne zurückgeben.

Wie groß ist der Bedarf an Helfern in Möhringen und Esslingen?

Der Bedarf ist groß. Uns fehlen durchaus Helfer. Der demografische Wandel wirkt sich in ländlichen Gebieten noch stärker aus. In einer Stadt lässt sich das ein oder andere kompensieren oder durch Familie und Verwandte absichern. Aber wenn eine alleinerziehende Frau in einem kleinen Ort krank wird und ihre Kinder nicht betreuen kann, ist sie auf Hilfe angewiesen. Deshalb ist der Verein gegründet worden.

Insgesamt sieben Gemeinden machen seit Oktober 2016 bei „Wir für Sie“ mit. Ist jeder Ort mit seinem Hilfsangebot auf sich gestellt?

Nein, es soll das gemeinschaftliche Denken im Vordergrund stehen. Und die gegenseitige Hilfe funktioniert auch. Es ist manchmal sogar gewünscht, dass Helfer aus anderen Orten sich engagieren. Vielleicht hat sich die Familie des Klienten mal mit der Familie des Helfers gestritten. Oder der Klient möchte nicht, dass ein Helfer aus dem gleichen Ort vorbeikommt, damit derjenige nicht sieht, wie es daheim aussieht. Wenn ein Helfer aber aus einem anderen Ort kommt, sollte er langfristig eingebunden werden können.

Wie finden Sie die passenden Helfer für die Hilfesuchenden?

Wir haben einen Fragebogen. Darin kann der Helfer ausfüllen, wieviel er arbeiten möchte und welche Tätigkeiten – beispielsweise nicht Gassi gehen, weil er Angst vor Hunden hat – er nicht übernehmen möchte. Anhand dieser Angaben suche ich die entsprechende Leute aus. Nach einer Zeit gehe ich mit dem Helfer zum Klienten. Wir hinterfragen, ob die Personen miteinander zurecht kommen oder ob eine Abneigung besteht. Dies zu ermitteln, ist auch eine Aufgabe des Einsatzleiters.

Welche Tätigkeiten üben die Helfer aus?

Wir bieten nur niederschwellige Tätigkeiten an. Dazu gehört nicht die Pflege. Wir haben zwar ausgebildete Pflegekräfte bei „Wir für Sie“. Aber diese Tätigkeiten sind uns nicht erlaubt. Wir übernehmen Tätigkeiten wie Einkaufen, Waschen, Gartenpflege, Fahrdienste, Begleitung zu Behörden, sind aber auch Gesprächspartner.

Bereiten Sie die Helfer auf die Aufgaben vor?

Unsere Helfer erhalten Schulungen über das ganze Jahr. Aktuell bereiten wir eine Arbeitsschutzschulung vor. Diese Ausbildung benötigen wir für unsere Helfer, damit wir eine Zulassung erhalten und die Dienste abrechnen können. Allerdings übersteigt der Aufwand der Schulungen teilweise die Zeit, die den Leuten wirklich geholfen wird. Die Fortbildungen liegen schon im dreistelligen Stundenbereich.