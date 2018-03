Der Vorsitzende Joachim Löffler hat eine ansehnliche Anzahl Mitglieder und Helfer zur Hauptversammlung der Nachbarschaftshilfe Emmingen-Liptingen im Alten Kindergarten in Liptingen begrüßt. Sein Vize Wolfgang Mader, der auch der Organisator der Nachbarschaftshilfe ist, gab einen Bericht über das abgelaufene Geschäftsjahr wobei, er die Neuerungen des Vereins hervorhob. So betonte er die wöchentlichen Einkaufsfahrten von Ilse und Manfred Schlosser, die Fahrten der Essenholer für den Mittagstisch sowie die neuste Errungenschaft, das gemeinsame Mittagessen für Senioren an zwei Tagen in der Woche. Hier seien bereits sieben Teilnehmer fest angemeldet.

Das Essen, das von Tuttlingen abgeholt wird und an den Kindergarten Emmingen, die Werkrealschule in Emmingen und die verlässliche Grundschule in Liptingen täglich, sowie am Dienstag und Donnerstag für die Senioren geliefert wird, bewerkstelligen elf Helfer, die eigens geschult wurden und mit dem vereinseigenen Kombi transportiert werden. Die Spielenachmittage immer am ersten Donnerstag im Monat werden auch sehr gut angenommen.

2755 Einsatzstunden haben die recht zahlreichen Helfer des Vereins geleistet, wobei nicht nur Fahrdienste, sondern hauptsächlich hauswirtschaftliche Tätigkeiten durchgeführt werden. Schriftführerin Sonja Klöck und Einsatzleiterin Ulrike Leiber hatten einen genauen Überblick über die zahlreichen Einsätze der Helfer. Auch die notwendigen Hygieneschulungen haben die Helfer wahrgenommen, wobei auch Vertreter der örtlichen Vereine an diesen Schulungen teilgenommen haben.

Kassiererin Gabi Rettkowski hatte trotz der zahlreichen Ausgaben auch zahlreiche Spenden zu vermelden, sodass der Kassenstand sehr positiv ausfiel. Die Grüße der Gemeinde übernahm Bürgermeisterstellvertreter Ralf Bonaker gerne und die Mitglieder waren einstimmig für die Entlastung.

Unter dem letzten Punkt bat der Vorsitzende die Mitglieder, weitere Helfer zu generieren, um die Arbeit auf noch mehr Schultern zu verlagern. Vor allem mit dem Hintergrund, dass die Nachfragen nach Hilfe bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten immer mehr zunehmen. Die Arbeitskreise von Emmingen und Liptingen erarbeiten seit 2017 gemeinsam die zu lösenden Aufgaben.