Nach tragischen Fall: Besonderer Blick auf die häusliche Pflege

Würdevoll altern dürfen und möglichst bis zum Tod in den eigenen vier Wänden sein können – das stellt für viele Menschen ein Idealbild dar. Die Realität sieht oft anders aus, auch durch Überforderung von Angehörigen. Der Landkreis Tuttlingen hat deshalb an einem Erwachsenenschutzkonzept gearbeitet, das unter anderem zum Ziel hat, eine Konzeption zur Unterstützung sorgender und pflegender Angehöriger zu erarbeiten.

Unter dem Titel „Erwachsenenschutz im Landkreis Tuttlingen – auf dem Weg zum sorgenden Landkreis“ wurde das Projekt über vier Jahre lang von der AGP Sozialforschung wissenschaftlich begleitet und durch das Land Baden-Württemberg mit 110000 Euro gefördert. „Das Projekt leistet Pionierarbeit zur Verbesserung von Pflege- und Versorgungsmodellen und genießt Leuchtturmcharakter“, so die Pressestelle des Landratsamts.

Auf Initiative der Altenhilfefachberaterin und Leiterin der Fachstelle für Pflege und Selbsthilfe des Landkreises Tuttlingen, Marianne Thoma, wurde 2016 der Grundstein für das Erwachsenenschutzkonzept gelegt. Anlass war ein Fall jahrelanger schwerster Vernachlässigung im Landkreis.

Ein wesentliches Ziel des Projekts ist es, die beteiligten Akteure und Institutionen wie Pflegedienste, Behörden und die Polizei besser miteinander zu vernetzen, um Bedürfnisse frühzeitig zu erkennen und Gewalt rechtzeitig zu unterbinden.

Deshalb fand vor vier Wochen die Auftaktveranstaltung der Kommunalen Pflegekonferenz statt. Eine Arbeitsgruppe arbeitet kontinuierlich am Thema Erwachsenenschutz weiter. Der Grund: Während Probleme bei der Pflege und Betreuung in Pflegeheimen seit langem öffentlich benannt und politisch aufgegriffen würden, blieben die in einigen Fällen krisenhaften Zustände häuslicher Pflege- und Versorgungsarrangements zumeist im Verborgenen. „Besonders auf Pflege und Betreuung angewiesene Menschen und weitere vulnerable Personengruppen sind häufig in ihren Rechten auf Unversehrtheit, Freiheit sowie ein selbstbestimmtes und von gesellschaftlicher Teilhabe geprägtes Leben bedroht oder beeinträchtigt“, so das Landratsamt.

Das Erwachsenenschutzkonzept im Kreis Tuttlingen bezieht sich dabei nicht ausschließlich auf Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf ein: Er ist ebenso adressiert an Menschen mit Behinderung, ältere Erwachsene oder alleinlebende (ältere) Menschen.

„Unser Ziel ist es möglichst allen Menschen im Landkreis Tuttlingen ein würdevolles, selbstbestimmtes, teilhabeorientiertes und gewaltfreies Leben zu ermöglichen. Vor dem Hintergrund, dass Pflege häufig mit Überforderungssituationen für Pflegebedürftige und Pflegende einhergeht, darf sie unter keinen Umständen in Gewalt enden“, erklärt Marianne Thoma.

Das Team der Fachstelle für Pflege und Selbsthilfe in der Gartenstraße 22 in Tuttlingen steht den Bürgerinnen und Bürgern zur Seite. Acht Fachkräfte der Fachrichtungen Pflege, soziale Arbeit und Sozialmanagement beraten alle Rat- und Hilfesuchenden, analysieren Bedürfnisse und stellen den Kontakt zu Pflegediensten und -einrichtungen, Nachbarschaftshilfevereine oder für eine persönliche alters- oder behindertengerechte Wohnraumberatung her. „Wir wollen, dass die Menschen so lange wie möglich in ihrem gewohnten sozialen und häuslichen Umfeld bleiben und unterstützen dabei Betroffene, Angehörige und Interessierte“, so Thoma.