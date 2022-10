Nach sommerlichem Start wurde es rasch herbstlich

Der diesjährige September startete sommerlich und zeigte sich bis zur Monatsmitte sehr angenehm, freundlich und warm. Doch dann, so unsere Bilanz im Monatsrückblick, zog der Herbst mit einer ganzen Reihe von Tiefdruckgebieten ins Land und verhinderte so den „Altweibersommer“. Während im Landkreis die Niederschläge nahezu im Soll lagen, gab es in anderen Landkreisen und Regionen überdurchschnittlich viel Nass zu verzeichnen.

Mit einer Durchschnittstemperatur von 12,4 Grad (Vorjahr 13,9 Grad) lag der September 0,8 Grad unter dem Monatsmittel. Deutlich kälter fiel jedoch dagegen der September 1912 mit dem absolut tiefsten Mittelwert von nur 6,5 Grad aus. Den bislang wärmsten September gab es im Jahr 2006 mit einem Mittelwert von 16,9 Grad. Die höchste Temperatur wurde mit 28,0 Grad (Vorjahr 26,4 Grad) am 13. erreicht. Die tiefste Temperatur lag bei 0,6 Grad (Vorjahr 2,2 Grad), gemessen am 22. des Monats. Ein Blick ins Archiv verrät, am 07.09.1995 wurde mit -2,3 Grad die bislang kälteste Septembertemperatur gemessen. Der höchste September-Wert lag dagegen bei 31,9 Grad, welcher am 01.09.2009 registriert wurde. Es wurden 4 Sommertage (Vorjahr 2 Tage) registriert, Hitzetage mit 30 Grad und mehr gab es keine (Vorjahr 0 Tag).

Mit einer Gesamtniederschlagsmenge von 62,6 L/qm (Vorjahr 49,9 L/qm) fiel der September nur minimal zu trocken aus und erreichte 94,4% (Vorjahr 75,3%) der normal üblichen Niederschlagsmenge. Zum Vergleich, die bisherigen Rekordwerte seit Beginn der Tuttlinger Wetteraufzeichnung im Jahr 1890 liegen bei 204,0 L/qm im Jahr 1940 und bei 9,0 L/qm im Jahr 1895. Die höchste Tagesniederschlagsmenge gab es am 07. mit 13,6 L/qm (Vorjahr 21,2 L/qm). An 19 Tagen (Vorjahr 10 Tage) fiel Niederschlag.

Der Wind war im September meist nur schwach, allenfalls mäßig unterwegs. Die höchste Windgeschwindigkeit wurde am 09. mit 44,3 km/h (Windstärke 6) erreicht (Vorjahr 41,7 km/h – WS 6).

Mit 169,7 Sonnenstunden (Vorjahr 213,6 Std.) lag die Sonnenausbeute im September etwas unter dem Mittelwert. Deutlich weniger Sonnenschein gab es dagegen 1994 mit nur 90,0 Stunden, den meisten Sonnenschein konnte dagegen das Jahr 1997 mit 256,0 Sonnenstunden verbuchen. Nebel gab es an 2 Tagen (Vorjahr 6 Tage) und Gewitter an 2 Tagen (Vorjahr 3 Tag).