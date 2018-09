Nach Seedorfer Patzer jagt ein Spitzentrio Tabellenführer Tuttlingen

In der Fußball-Bezirksliga hat der SC 04 Tuttlingen durch einen 1:0-Erfolg beim SV Gosheim (s. Spiel des Tages) die Tabellenführung verteidigt. Der SV Seedorf musste sich gegen die SG Deißlingen/Lauffen mit einem 3:3 zufrieden geben und verlor den zweiten Platz an den SV Villingendorf, der 3:1 gegen den BSV 07 Schwenningen gewann. Der SC Wellendingen (6:2 gegen die SpVgg 08 Schramberg) vervollständigt als Tabellenvierter die Spitzengruppe. Der SV Bubsheim (4:2 gegen den SV Zimmern II) ist bisher bester Aufsteiger. Die SpVgg Trossingen bestätigte mit einem 3:0 beim SV Winzeln den Aufwärtstrend.

SV Seedorf – SG Deißlingen/Lauffen 3:3 (1:0). – Tore: 1:0 (20.) Tom Ritzel, 1:1 (50.) Daniel Matt, 2:1 (60.) Christoph Müller, 2:2, 2:3 (85., 86.) Arber Krasniqi, 3:3 (88.) Timmy Haag. – Zuschauer: 200. – Schiedsrichter: Sinan Karatas (Gengenbach). Nachdem der Aufsteiger die druckvolle Anfangsphase des SVS mit nur einem Gegentreffer (20.) überstanden hatte, agierte er mutiger. Nach einer schönen Ballstafette erzielten die Gäste nach 50 Minuten das 1:1, gerieten aber zehn Minuten später erneut in Rückstand. Tobias Bea hatte zuvor für den SVS den Pfosten getroffen. Seedorf verpasste es danach nachzulegen. Die SG spielte auch nach dem Rückstand weiter nach vorne und brachte die Gastgeber dadurch in Bedrängnis. Die Folge waren zwei Treffer in der Schlussphase durch Torjäger Arber Krasniqi. Seedorf kam nach dem 2:3 aber noch einmal zurück und Timmy Haag (88.) traf zum 3:3.

SV Villingendorf – BSV 07 Schwenningen 3:1 (2:0). – Tore: 1:0 (6.) Denis Kimmich, 2:0 (24.) Matthias Schumpp (Eigentor), 2:1 (51.) Dennis Stoll, 3:1 (64.) Sebastian Mauch. – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Chris Schäper (Villingen). – Rote Karte für Marcel Becker (75./BSV). – Gelb-Rote Karte für Kim Tursak (75./BSV). In einer Partie auf überschaubarem Niveau kamen die Gastgeber zu einem verdienten Arbeitssieg. Villingendorf begann druckvoll und vergab nach dem Führungstreffer zwei weitere gute Chancen. Nach dem Eigentor zum 2:0 verflachte das Spiel. Die Gäste kamen zunächst mit mehr Elan aus der Pause und Dennis Stoll (51.) traf zum 2:1. Doch dieser Treffer erwies sich nur als Strohfeuer, weil der SVV danach das Spiel wieder in den Griff bekam und durch Sebastian Mauch (64.) auf 3:1 erhöhte. Wie bei den ersten beiden Treffern war Vincent Krüger der Assistgeber. Nach zwei Platzverweisen für die Gäste (75.) verwaltete der SVV den Vorsprung.

SC Wellendingen – SpVgg 08 Schramberg 6:2 (2:1). – Tore: 1:0 (21.) Richard Titer, 2:0 (26.) Patrick Schneider, 2:1 (35.) Denis Hasimovic, 3:1 (64.) Patrick Schneider, 4:1 (69.) Dennis Ruks, 5:1 (70.) Magnus Merz, 6:1 (76.) Blerim Nuhiji, 6:2 (89.) Hidajet Licina. – Zuschauer: 100. – Schiedsrichter: Özer Karslioglu (Krauchenwies). Der SCW bestimmte über die gesamte Spielzeit gegen stark ersatzgeschwächte Gäste deutlich das Geschehen, und landete einen auch in dieser Höhe verdienten Erfolg. Der stark aufspielende Richard Titer eröffnete nach 21 Minuten mit dem 1:0 den Torreigen. Nach einem Doppelpack von Torjäger Patrick Schneider und einem Treffer von Denis Hasimovic führte Wellendingen nach 64 Minuten 3:1. Mit drei weiteren Treffern machten die Platzherren bis zur 76. Minute das halbe Dutzend voll, bevor Hidajet Licina zum 6:2 Endstand traf.

SV Bubsheim – SV Zimmern II 4:2 (0:1). – Tore: 0:1 (37.) Harut Arutunjan, 1:1 (47.) Daniel Geisel, 2:1 (58.) Benjamin Zimmerer, 3:1 (76.) Emre Karadag, 4:1 (90.) Ionut Matei, 4:2 (90.+3) Sven Kiener. – Zuschauer: 130. – Schiedsrichter: Daniel Rühling (Weingarten). – Gelb-Rote Karte für David Boric (71./SVZ). Zunächst sah es nicht nach einem Erfolg der Gastgeber aus. Der SVZ war vor der Pause präsenter und führte bis dahin verdient 1:0, wobei Bubsheims Mark Grimm beim Stand von 0:0 den Pfosten getroffen hatte. Im zweiten Durchgang legte der Aufsteiger deutlich zu und führte nach 58 Minuten 2:1. Nach einer Ampelkarte gegen die Gäste, erhöhte der SVB mit zwei weiteren Treffern auf 4:1, bevor SVZ-Spielertrainer Sven Kiener mit dem 4:2 noch Ergebniskosmetik betrieb.

SpVgg Bochingen – SG Bösingen II/Beffendorf 4:1 (1:1). – Tore: 1:0 (15.) Ugur Akbaba, 1:1 (37.) Benedikt Bantle, 2:1 (60.) Ugur Akbaba, 3:1 (70.) David Simon, 4:1 (90.) Ugur Akbaba. – Zuschauer: 120. – Schiedsrichter: Daniel Schmauder (Neuffen). Bochingen war insgesamt präsenter und gab nach dem 2:1 (60.) den Ton an. Doch bis dahin wehrte sich die SG. Nach dem 1:0 durch Ugur Akbaba, der insgesamt drei Treffer für die Gastgeber erzielte, hatte Bösingen II/Beffendorf Pech. Ein Freistoß touchierte die Latte. Gleich nach der Pause verpasste die SG durch Thomas Eger den möglichen Führungstreffer. „Unterm Strich war es ein verdienter Erfolg für Bochingen, weil sie weniger Fehler gemacht und ihre Chancen genutzt haben“, bilanzierte SG-Trainer Michael Banholzer.

SV Winzeln – SpVgg Trossingen 0:3 (0:1). – Tore: 0:1 (23.) Christian Balde, 0:2 (65.) Mark Stegmann, 0:3 (86.) Dimitri Stroh. – Zuschauer: 120. – Schiedsrichter: Florian Uhl (Wachendorf). Obwohl sich Winzeln gut verkaufte, hatte Trossingen meist die Spielkontrolle und ein Chancenplus. Glück hatten die Gäste, als Serhat Akyildiz (64.) nur Aluminium traf, und Mark Stegmann fast im Gegenzug zum 2:0 traf. „Meine Spieler haben das heute wirklich gut gemacht, und letztendlich auch verdient gewonnen“, gab Trossingens Trainer Mario Bibic nach dem Spiel zu Protokoll.