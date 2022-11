Nach Schlag ins Gesicht gibt es wohl letztmalig Bewährung

In seinem Strafregister stehen 24 Einträge, Körperverletzung, Beleidigung, Nötigung, Betrug und mehr – und dennoch ist ein 38-jähriger Mann aus einer Kreisgemeinde jetzt mit einer neuerlichen Bewährungsstrafe beim Amtsgericht davon gekommen. Er hat einen Mann vor der Tuttlinger Post mit der Faust geschlagen und mehrere Opfer im Internet betrogen. Grund für die gleichwohl positive Prognose: Er ist geständig, erstmals seit Jahren hat er einen ordentlichen Job, verdient eigenes Geld und ist bei seiner Familie eingezogen, die ihm Halt gibt. Jetzt muss nur noch seine Therapie gegen Spielsucht erfolgreich sein, die noch nicht abgeschlossen ist.

Was hat der Mann verbrochen, der da vor Richterin Larissa Terlecki sitzt? Im November 2020 hat er in der Wilhelmstraße einen Mann laut Anklage „unvermittelt“ von hinten einen ordentlichen Schlag auf den Kopf verpasst. Die genauen Umstände muss das Gericht nicht mehr klären, der Angeklagten räumt die Tat ohne Wenn und Aber ein: „Das war so.“

Doch dann sind da noch ein paar Betrügereien. Verkäufe bei Ebay, bei denen er zwar Geld kassiert, die Ware wie Smartphones aber nicht herausgegeben hat. Dabei liefen die Handel nicht über seinen Account, sondern über den seiner Vermieterin, in deren Haus er lebte. Doch da liegt das Problem: Die Vermieterin war damals schon betagt und ist heute aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, als Zeugin auszusagen. Von Internet hatte und hat sie keine Ahnung.

Hat sie ihm erlaubt, unter ihrem Namen bei einer Drogerie Duschgel zu bestellen? Bei einem anderen Händler eine Armbanduhr? Bei einem Mobilfunkanbieter einen Handy-Vertrag abzuschließen? Auf einer Internet-Handelsplattform Dinge zu verkaufen? Der Angeklagte sagt: Ja, durfte er. Man sei gut miteinander ausgekommen, er habe der alten Dame wie ein Hausmeister gedient, es habe ein Vertrauensverhältnis gegeben. Es liegt sogar ein Brief vor, in dem die Vermieterin handschriftlich bestätigt, dass ihr Mieter sie nicht betrogen habe, dass sie ihn ausdrücklich nicht anzeigen will.

Die Tochter der Vermieterin sieht das ganz anders. Sie hat ihn angezeigt, weil er die Mutter ausgenutzt und übers Ohr gehauen habe. Eine Polizistin, die in dem Fall ermittelt hat, erklärt: Die alte Dame sei wohl froh gewesen, nicht allein leben zu müssen – aber ob sie tatsächlich einen Brief zur Entlastung geschrieben hat? Oder ob sie das Schreiben unter Druck verfasst hat? Niemand war dabei.

Die Beweisaufnahme kann den Fall nicht ganz klären. Einige Fälle, die man nicht nachweisen kann, enden mit einem Freispruch. Doch die Körperverletzung und drei Betrugssachen bringen dem Mann insgesamt sechs Monate Haft ein. Die Richterin setzt sie – wohl letztmals – zur Bewährung aus; als Auflage muss er 1000 Euro ans Frauenhaus zahlen oder einhundert Sozialstunden ableisten. „Ich will Ihnen noch eine Chance geben!“, sagt sie eindringlich.