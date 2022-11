Nach brutaler Schlägerei an Skatepark: Polizei spürt steigendes Aggressionspotenzial

So brutal wird es selten. Schläge und Tritte gegen ein am Boden liegendes Opfer, ein Sturz in die Skateranlage, schwerste Kopfverletzungen. Der Vorfall vom Montagabend sorgt in Tuttlingen für Entsetzen. Erinnerungen an andere, ähnliche Ereignisse werden wach. Gehäuft passiere so etwas allerdings nicht, sagt die Polizei und verweist auf die Statistik. Eine beunruhigende Tendenz stellt sie dennoch fest.

Der Vorfall passierte am Montagabend, kurz vor Mitternacht. Zwei Gruppen trafen am Skaterpark im Tuttlinger Umläufle aufeinander, aus bislang unbekannten Gründen entwickelte sich eine Schlägerei, bei der ein 22-Jähriger schwerste Kopfverletzungen erlitt. Der junge Mann liegt laut Polizei nach wie vor im künstlichen Koma, sein Zustand ist kritisch. Noch immer fahndet die Polizei nach dem mutmaßlichem Haupttäter, Hinweise und Zeugen sind gesucht.

Immer wieder Prügeleien

Zwei Tage später sorgte ein ähnlich gelagerter Fall in Leutkirch für Aufsehen. Und auch auf lokaler Ebene, in Tuttlingen, scheint sich der Vorfall geradezu einzureihen. Immer wieder hatte es in den vergangenen Wochen Meldungen über nächtliche Prügeleien gegeben, wenngleich mit weitaus milderem Verlauf.

Eins vorweg: Die Zahl der Straftaten insgesamt war in den vergangenen Jahren im Kreis Tuttlingen rückläufig. Das liegt nicht nur an der Corona-Pandemie. Schon 2019 war die Zahl der Straftaten laut Statistik auf dem zweitniedrigsten Stand seit 25 Jahren, in den Corona-Jahren 2020 und 2021 sank sie noch weiter.

Auch bei Aggressionsdelikten im öffentlichen Raum, zu denen Straftaten gegen das Leben, Sexualdelikte, einfache Körperverletzungen und Raubdelikte gehören, stellt die Polizei schon seit mehreren Jahren einen Rückgang fest.

Lage ändert sich

Aber das scheint sich nach der „Corona-Pause“ nun zu ändern. Die Polizei spüre ein steigendes Aggressionspotenzial, sagt Polizeisprecher Dieter Popp. Sowohl von Gruppen untereinander als auch gegenüber Polizeibeamten und Rettungskräften.

Allerdings lässt sich diese Entwicklung derzeit noch nicht mit Zahlen belegen. Die Kriminalitätsstatistik für 2022 wird erst Anfang 2023 veröffentlicht, vorher sind die Zahlen unter Verschluss. Es habe aber in vielen Bereichen eine Steigerung gegeben, soviel kann Popp zum Trend sagen. Zum Beispiel bei der Gewalt gegen Polizeibeamte oder bei gefährlichen Körperverletzungen.

Woran das liegt? Bei der Polizei schlagen oft grundlose Vorfälle auf. Psychologen attestieren der Gesellschaft ein gestiegenes Aggressionspotenzial, das auch durch die Einschränkungen in der Corona-Pandemie begründet sei.

Bestimmte Vorfälle stiegen schon 2019

Das muss aber nicht der einzige Grund sein: Schon 2019, so ist es der damaligen Kriminalitätsstatistik zu entnehmen, bereitete der Polizei im Kreis Tuttlingen, wie in vielen anderen Landkreisen auch, „der ausgeprägte Anstieg von Gewaltstraftaten gegen Polizeibeamte“ Sorgen. Gegenüber 2018 hatte sich die Zahl der Fälle auf 50 verdoppelt. Auch die Zahl der Sexualstraftaten war damals angestiegen.

Die besonders schweren Delikte, wie eben diese Woche im Umläufle, seien aber nach wie vor die Ausnahme, versichert Polizeisprecher Popp. Dass in sozialen Netzwerken das Gelände rund um den Skaterpark als unsicher bezeichnet wird, will er auch nicht gelten lassen. Die Polizei sei dort regelmäßig auf Streife. Vermehrte Straftaten könne sie nicht feststellen, es komme höchstens gelegentlich zu Sachbeschädigungen.

Mehrere Fälle in der Vergangenheit

Im Stadtgebiet insgesamt gab es vor einigen Jahren mehrere Fälle von schwerer Körperverletzung, die inzwischen vor Gericht aufgeklärt wurden:

2015, kurz vor Weihnachten, wurde ein 21-Jähriger in der Nähe des ZOB mit Rundhölzern brutal zusammengeschlagen – ein Zufallsopfer von zwei aggressionsgeladenen Männern. Er habe angesichts der Verletzungen Glück gehabt, sagte die medizinische Gutachterin Monate später vor Gericht aus. Dennoch trug er bleibende Schäden davon.

Auch ein 30-Jähriger kam 2014 in der Tuttlinger Nordstadt nur knapp mit dem Leben davon. Er wurde in der Nordstadt von einem 24-Jährigen mit einer Axt angegriffen. Vor Gericht stellte sich heraus, dass es sich um eine private Fehde handelte, es ging um Drogen. Der Täter, ein 24-Jähriger, wurde zu fast sechs Jahren Haft verurteilt.

2017 sorgte eine Messerstecherei für Aufsehen: Eine Gruppe Jugendlicher attackierte einen 17-Jährigen, einer mit einem Messer. Der Jugendliche wurde schwer verletzt.