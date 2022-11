Nach Messerstecherei: Tuttlingen will eine Waffenverbotszone

An Halloween wird ein 22-Jähriger bei einer Schlägerei im Umläufle so schwer geschlagen und getreten, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen und ins künstliche Koma versetzt werden muss. Zwei Tage später gibt es in der Bahnhofstraße bei den Tuttlinger Höfen einen Streit, bei dem zwei junge Männer mit einem Taschenmesser verletzt werden.

Die Polizei spürt ein steigendes Aggressionspotenzial, Oberbürgermeister Michael Beck spricht von einer Verrohung, die überall zu spüren sei. Nun ist eine Waffenverbotszone für die Innenstadt im Gespräch, in der die Polizei Waffen beschlagnahmen und Bußgelder verhängen kann. Ob das was hilft?

Messer und Schreckschusspistole im Einsatz

Laut Polizei war bei beiden Auseinandersetzungen ein Messer mit im Spiel. Auch der mutmaßliche Haupttäter an Halloween drohte damit, hat das Messer aber nicht eingesetzt. Und Mitte Oktober nahmen die Beamten am Aesculap-Kreisel zwei Männer fest, die aus dem fahrenden Auto mehrfach mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geballert hatten.

Nun ist Tuttlingen ohnehin keine Insel der Glückseligen, kaum ein Wochenende vergeht, an dem nicht geprügelt, getreten oder anderweitig Grenzen überschritten werden. „Aber mit Messern ist das eine Sache, die ich hochgradig problematisch finde“, sagt Matthias Wörner, Leiter des Tuttlinger Polizeireviers, dazu.

Polizei bewertet die Lage nun neu

Seit diesem Monat haben die Kommunen in Baden-Wüttemberg die Möglichkeit, eigenständig und unter bestimmten Voraussetzungen eine Waffenverbotszone einzurichten. Dafür braucht es eine Einschätzung durch die Polizei. Die Stadtverwaltung hatte bereits im Spätsommer bei der Revierspitze angefragt, wie diese die Lage in Tuttlingen bewertet. Dafür wurden Delikte nach Häufigkeit und anderen Gesichtspunkten ausgewertet, mit dem Ergebnis, dass die Beamten eine solche Zone als nicht begründet ansahen.

Nun sagt Wörner: „Jetzt hätten wir Anlässe, mit denen wir in eine Begründung gehen könnten.“ Doch er verweist darauf, dass die Sachverhalte noch genauer betrachtet und untersucht werden müssten. „Interne Bandengeschichten sind sicherlich anders zu bewerten, als wenn andere Bürger mit Messern hantieren“, sagt der Revierleiter. Aus aktuellem Anlass hat die Stadt Tuttlingen das Thema Waffenverbotszone erneut angestoßen, bestätigt Stadtsprecher Arno Specht. „Wir beobachten die Lage genau und sind auch entsprechend sensibilisiert.“

Polizei sucht nach wie vor nach Zeugen

Zu beiden Vorfällen – der schweren Schlägerei im Umläufle und der Messerstecherei bei den Höfen – sucht die Polizei Zeugen, die, wenn möglich, auch Foto- oder Filmaufnahmen gemacht haben. Vor allem die Beteiligten der Messerstecherei seien nicht sehr gesprächig, deutet die Polizei an. Über die Ursache der Auseinandersetzung sei nichts bekannt.

Bei einem Streit am Mittwoch treffen zwei Gruppen an der Ecke Bahnhofstraße / Karlstraße aufeinander. Zwei Männer werden durch Messerstiche verletzt. (Foto: Archiv- Dorothea Hecht)

Offenbar hat es zunächst einen lautstarken Streit zwischen zwei 19-Jährigen gegeben, den ein 20 Jahre alter Mann zu schlichten versuchte. Ein 19-Jähriger soll ein Taschenmesser gezogen und den 20-Jährigen schwer am Arm verletzt haben. Dann verletzte er einen weiteren jungen Mann mit dem Messer an der Schulter und versetzte dem Bruder des 20 Jahre alten Opfers einen so starken Faustschlag gegen den Arm, dass der ausgekugelt wurde. Der Tatverdächtige wurde von einer Polizeistreife in Nähe des Tatorts festgenommen, die drei Verletzten kamen mit dem Rettungswagen in die Klinik. Laut Polizeisprecherin Nicole Minge geht die Polizei in diesem Fall von gefährlicher Körperverletzung aus.

Hamburg hat die Zone schon seit Jahren

Sollte eine Waffenverbotszone eingeführt werden, ist das Führen von Waffen und waffenähnlichen Gegenständen in diesem Bereich verboten. Die Stadt Hamburg hat bereits vor mehr als zehn Jahren zwei Waffenverbotszonen eingerichtet: an der Reeperbahn sowie am Hansaplatz, beides Kriminalitätsschwerpunkte. Die Polizei kann Waffen beschlagnahmen und Bußgelder verhängen. Doch ob ein Taschenmesser unter dieses Verbot fällt, ist bauartbedingt.

Taschenmesser ohne Klingenverriegelung, unabhängig ihrer Klingenlänge, dürfen von jedem Bürger auch innerhalb einer Waffenverbotszone mitgeführt werden. Außerdem dürfen alle Messer getragen werden, deren Klingenlänge vier Zentimeter nicht übersteigt und deren Klinge nicht einhändig feststellbar ist.

Verboten sind dagegen nicht nur Waffen im Sinne des Waffengesetzes, sondern auch andere Gegenstände, die Menschen gefährlich werden können, zum Beispiel Schlagstöcke. Und auch für Menschen, die einen Waffenschein besitzen, gilt in der Regel das Verbot des Führens in der Verbotszone.

OB beklagt fehlende Informationen

Die jüngsten Vorfälle waren auch Thema im Gemeinderatsausschuss am Montagabend, angesprochen von Stadtrat Peter Stresing (AfD). Jede Woche gebe es Straf- und Gewalttaten auf der Straße, so OB Michael Beck, „und ich bekomme dazu auch jeden Tag nette Briefe von Bürgern, was aus dieser Stadt geworden ist“. Er beklagte, dass die Polizei ihn über keine der beiden schweren Vorgänge nicht informiert habe.

Polizeirevierleiter Matthias Wörner verwies auf die Zuständigkeiten. „In beiden Sachverhalten hat die Kripo unmittelbar übernommen. Daher unterliegt auch die sachliche Bearbeitung und Kommunikation Sache der Kriminalpolizei“, so Wörner.

Bei Vorkommnissen in seinem Bereich informiere er den OB immer direkt, fügte er an. Der nächste Austausch steht schon an: Ein Gespräch zwischen Beck, dem Ersten Bürgermeister Uwe Keller und der Revierleitung ist geplant, bestätigen alle Beteiligten.