Nach langer Pause: Kneipentour findet wieder statt

Die Band The Radio Colors tritt im Baers Place auf. Im Hula Mula sorgt DJ Smile für Stimmung. The Blackbyrds sind im Schlüssel zu Gast und die Band Edelrock im Irish Pub. Im Cheers steht Schlaflos auf der Bühne und DJ BBC ft. Amu legen im Puzzles auf. Die Gruppe Kohala spielt in der Notlösung und Mc Xsälzbrot Adönis & Dr.Ogen in der Geheimratsecke. Im Hexenkeller legt DJ Fazio auf. Karten gibt es im Vorverkauf bei allen teilnehmenden Kneipen oder auch online unter www.kneipentour-tuttlingen.de