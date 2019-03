Nach Kritik: Weniger Gruppen bei Umzug dabei

Rund 2500 Hästräger aus insgesamt 66 Gruppen werden zum diesjährigen Fasnachts-Umzug am Samstag, 2. März, ab 14 Uhr in der Tuttlinger Innenstadt erwartet. Wie Sonja Vogler, Präsidentin des Narrenvereins Honberger, mitteilte, habe man dieses Jahr bewusst weniger Gruppen eingeladen. Im vergangenen Jahr hatte es Kritik an der Länge des Umzugs mit 84 teilnehmenden Gruppen gegeben. Fast drei Stunden hatte der Umzug gedauert – was etlichen Zuschauern zu lange dauerte und zum Ende des Umzugs immer weniger Publikum die Strecke säumte.

Unter den diesjährigen Teilhehmern befinden sich zehn neue Gruppen. Die Strecke führt wie schon in den vergangenen Jahren vom Runden Eck durch die Untere Hauptstraße und die Weimarstraße bis zum Modehaus Röther. Von dort geht es durch die Bahnhofstraße bis ins Narrendorf auf dem Marktplatz.