Nach Krawalle untergetaucht: Polizei will Fahndung nach Mai-Demonstranten verschärfen

Eigentlich sollten sie sich vor dem Amtsgericht Tuttlingen für die Krawalle des Maifeiertags 2021 verantworten. Doch eine 27-jährige Tuttlingerin sowie der vermeintliche Rädelsführer sind untergetaucht. Die Polizei sucht nach den beiden, teils schon seit Wochen. Nur warum sind sie so schwer zu fassen?

„Wir haben die Frau in der Fahndung und warten, dass sie uns ins Netz geht“, sagt der Tuttlinger Revierleiter Matthias Wörner auf Anfrage. Das heißt: Die Ordnungshüter kontrollieren die Adresse der 27-Jährigen, beobachten auch den Freundes- und Verwandtenkreis. „Außerdem haben die Streifen ein Foto dabei. Sie wissen, nach wem sie suchen sollen“, sagt Wörner.

Erfolgreich war dies bisher nicht. Denn schon vor der Hauptverhandlung im Februar war die Frau an ihrer gemeldeten Adresse nicht angetroffen worden. Weil die mildere Maßnahme, der „zwangsweisen Vorführung“, scheiterte, erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft nach dem geplatzten Verhandlungstermin ein Haftbefehl – wegen Flucht.

Warten, bis die Festnahme gelingt?

Das Strafverfahren gegen die 27-Jährige sei, so teilt das Amtsgericht schriftlich auf Anfrage mit, wegen des „unbekannten Aufenthalts vorläufig eingestellt. Das Gericht wartet nun, bis einen Festnahme gelingt“. Dass sich dies noch hinziehen kann, ist den Richtern, der Staatsanwaltschaft und der Polizei bewusst. Die Ordnungshüter würden sich eine Verschärfung der Verfolgung wünschen. Beispielsweise über eine Telefonüberwachung oder das Nachverfolgen von Bankdaten könne man mehr über den Aufenthalt der Tuttlingerin erfahren.

Die Angeklagte soll nicht erfahren, welche weiteren Maßnahmen ergriffen worden sind oder aktuell noch laufen, teilt das Amtsgericht mit.

Dies, teilt das Amtsgericht mit, könne der Richter oder in Teilen die Staatsanwaltschaft selbst beantragen. Wegen des laufenden Verfahrens will sich die Tuttlinger Gerichtsbarkeit nicht näher äußern. „Die Angeklagte soll nicht erfahren, welche weiteren Maßnahmen ergriffen worden sind oder aktuell noch laufen.“ Staatsanwalt Frank Grundke aus Rottweil betont aber, dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit doch gewahrt sein müsse. Bei Tötungsdelikten oder Kapitalverbrechen würde man in den Maßnahmen sicher weitergehen. „Bei Durchschnittsdelikten eher nicht“, sagt Grundke.

Für Flucht haben Angeklagte nichts zu befürchten

Angeklagt ist die 27-Jährige wegen Landfriedensbruchs in Tateinheit mit dem Führen von Waffen, dem Verstoß gegen das Vermummungsverbot bei Versammlungen, versuchte gefährliche Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Weitere Vorwürfe würden im Fall einer Verhaftung nicht dazukommen. Es sei „nicht strafbar, unterzutauchen und sich dem Strafverfahren nicht zu stellen. Als Konsequenz droht lediglich Untersuchungshaft zur Sicherung des Verfahrens“, teilt das Amtsgericht mit.

Würde die Frau aufgegriffen, müsste sie spätestens am nächsten Tag dem Richter vorgeführt werden. Dieser entscheidet dann, „ob der Haftbefehl in Vollzug gesetzt oder gegen Auflagen wie Meldungen oder Kaution außer Vollzug gesetzt wird“. Eine Aufhebung des Haftbefehls sei möglich, wenn von falschen Voraussetzungen ausgegangen worden sei. Muss die Person in Untersuchungshaft bleiben, wird schnell ein Termin für die Hauptverhandlung bestimmt.

Rädelsführer hat sich in die Schweiz abgesetzt

Bei dem vermeintlichen Rädelsführer dürfte es noch schwieriger werden, ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Gegen ihn soll ein Haftbefehl ausgestellt werden. Allerdings lebe er seit einiger Zeit in der Schweiz. Er und die Frau haben in Schreiben in Reichsbürger-Rhetorik mehrfach klargemacht, dass sie dem Amtsgericht Tuttlingen die Legitimation absprechen. Auch Polizeibeamte werden als Angestellte einer privaten Firma bezeichnet.