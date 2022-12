Nach Hausdurchsuchung: Mutmaßlicher Drogendealer in Haft

Die Polizei hat am Donnerstag einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. Sie nahm ihn bei einer Durchsuchung seiner Wohnung in der Waaghausstraße in Haft. Am frühen Donnerstagmorgen hatten mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei an der Stelle für Aufsehen gesorgt.

Bei dem Polizeiaufgebot handelte es sich laut Pressemitteilung um Beamte der Kriminalpolizeidirektion Rottweil mit Unterstützung einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit. Die Polizei fand in der Wohnung verschiedene Betäubungsmittel – darunter Kokain, Amphetamin und Marihuana – sowie sonstige Utensilien und eine größere Menge Bargeld.

Der 26-jährige Mann sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen dauern laut Polizei an.