Nach Feier: Partygast verfolgt und niedergeschlagen

Am Freitagabend ist es auf einer privaten Feier augenscheinlich zu einem Streit unter den Gästen gekommen. Ein 32-jähriger Gast wurde von weiteren Besuchern im Bereich der Schützenstraße auf offener Straße verfolgt und im weiteren Verlauf auch niedergeschlagen.

Die Ermittlungen der Polizei gestalteten sich aufgrund vorhandener Sprachbarrieren schwierig, heißt es in einer Mitteilung. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen haben insgesamt vier Personen den Geschädigten angegriffen, niedergeschlagen und getreten.

Täter versuchen, Tasche zu entwenden

Die Täter sollen weiter noch versucht haben, eine Bauchtasche zu entwenden, was misslang. Das Opfer konnte sich wehren und fliehen.

Die Auseinandersetzung in der Schützenstraße dürfte von Anwohnern wahrgenommen werden. Mögliche Zeugen werden deshalb gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat in Tuttlingen unter 07461/9410 in Verbindung zu setzen.