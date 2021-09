Nach eineinhalb Jahren Schließung: Das Tuwass öffnet wieder

Das Schwimmbad ist wie folgt geöffnet: Montag bis Samstag von 11 bis 22 Uhr, sonntags von 8 bis 20 Uhr und an Feiertagen und in den Ferien von 10 bis 22 Uhr. Die Öffnungszeiten der Sauna sind: Montag bis Samstag von 10 bis 22 Uhr, sonntags von 10 bis 20 Uhr und an Feiertagen und in den Ferien von 10 bis 22 Uhr.

Zwischen 7.30 und 11 Uhr steht das Bad von Montag bis Freitag den Schulen für das Schulschwimmen zur Verfügung. Das Frühschwimmen und die Sauna-Öffnung bis 24 Uhr entfallen.