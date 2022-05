Nach der Onlineschulung kommt der Präsenzdienst

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für den THW Ortsverband Tuttlingen geht eine kritische Zeit zu Ende. Während der Pandemie fanden so gut wie keine Präsenzdienste statt, um aber theoretisch auf dem Laufenden zu sein fanden Onlinedienste statt, was jetzt ein Ende hat. Die Fachgruppe Wasserschaden/Pumpe (FGr WP ) holte einiges im Präsenz nach.

Dazu wurde die Großpumpe von Börger an die Donau gebracht, um das Fördern großer Wassermengen über längere Distanzen zu üben. Zu den Aufgaben der WP zählen der Netz- und Leitungsbau für Abwasser, Pumparbeiten und Pumparbeiten mit Großpumpen. Die Großpumpe der Fachgruppe Tuttlingen kann bis zu 5000 Liter in der Minute über eine längere Distanz und Zeit pumpen. Die Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen ist eine Teileinheit im THW und ist mindestens einmal in jedem der Regionalbereiche in einem Landesverband vorhanden. Dies entspricht bundesweit einer Zahl von mindestens 66 Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen.