Nach Coronapause endlich wieder ein Sommerfest

Zu ihrem traditionellen Sommerfest hatte die Bezirksgruppe Rottweil-Tuttlingen des Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg (BSV-W) nach Waldmössingen eingeladen.

In der Gaststätte „zum Frieder“ trafen sich die Mitglieder mit ihren Begleitpersonen. Der Leiter der Bezirksgruppe Bernd Witteriede begrüßte die Mitglieder und freute sich, dass nach der Coronapause auch das Sommerfest wieder möglich geworden sei.

Drei Mitglieder aus Heiligenbronn hatten drei Liedbeiträge vorbereitet und unterhielten die Gäste unter anderem mit Angela Wiedls „Herzklopfen“. Das Lied von den vermissten „Schlappe vom Bappe“ sorgte für viel Vergnügen.

Liebevoll umsorgt vom Team des Frieder ließen sich die Festgäste Schweinegeschnetzeltes mit Pommes, Spätzle, Kroketten und Salat munden. Danach unterhielten sich die Blinde und Sehbehinderten angeregt und tauschen Geschichten aus den vergangenen Wochen miteinander aus.

Bernd Witteriede dankte am Ende allen, die sich an der Organisation des Sommerfests beteiligt hatten und kündigte bereits das nächste Treffen, die Adventsfeier am Samstag vor dem ersten Advent an.