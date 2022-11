Nach brutalen Vorfällen: Oberbürgermeister will mehr Videoüberwachung

Nach den brutalen Vorfällen am Umläufle und den Tuttlinger Hallen will Oberbürgermeister Beck nun diskutieren, ob eine Ausweitung der Videoüberwachung in Tuttlingen sinnvoll ist. Stadträtin Fabia Koloczek (CDU) hatte die jüngsten Ereignisse zum Anlass genommen, um im Technischen Ausschuss nachzufragen, was die Stadt plane, um die Stadt sicherer zu machen.

Was bringt Videoüberwachung?

Schon früher habe Beck eine Videoüberwachung vorgeschlagen. Dies sei im Rat aber auf wenig Gegenliebe gestoßen und auch die Polizei habe keine Notwendigkeit dafür gesehen.

Wo die Überwachung aber eingeführt wurde, sei der Vandalismus zurückgegangen oder konnte, wie etwa bei der Unterführung am Aesculap-Platz, aufgeklärt werden, wie Ordnungsamtsleiter Benjamin Hirsch berichtete.

Wir haben den KOD, wir können Präsenz zeigen. Ordnungsamtsleiter Benjamin Hirsch

Grundsätzlich könne auch das Ordnungsamt zur Sicherheit beitragen. „Wir haben den KOD, wir können Präsenz zeigen“, sagte Hirsch, schränkte aber ein, dass dies nicht rund um die Uhr möglich sei.

Sollte, wie zuletzt diskutiert, tatsächlich eine Waffenverbotszone in der Innenstadt eingeführt werden, müsse auch über die Ausrüstung des KOD nachgedacht werden, so Hirsch.

Beck und Koloczek warnten, dass die Verrohung der Gesellschaft bei der Sauberkeit anfange. Das Wegwerfen von Müll und Hinterlassen von Hundekot seien zur Unsitte geworden, sagte Hirsch. Sein Motto ist: „Wehret den Anfängen.“

Daher versuche es der Ordnungsdienst momentan auch mit der „Erziehungskeule“, indem er etwa Eltern von Kindern anschreibe, die mit Ordnungswidrigkeiten auffällig geworden sind. „Das sind aber alles nur kleine Stellschrauben“, betonte Hirsch. Die Sicherheit könne nur in Zusammenarbeit mit der Polizei gewährleistet werden.

Beck nennt Polizeireform "totalen Rohrkrepierer"

Beck bemängelte erneut, dass die Polizei nach dem Umfläufle-Vorfall nicht das Gespräch mit ihm oder dem Ersten Bürgermeister gesucht habe. Die Kommunikationsprobleme führt Beck auf die Polizeireform zurück, die ein „totaler Rohrkrepierer“ sei.

Die Reform von 2017 hatte die Auflösung des Polizeipräsidiums Tuttlingen zur Folge. Für die Kreisstadt ist seit 2020 das Polizeipräsidium Konstanz zuständig. Das habe zur Folge, dass sich die zuständigen Ordnungskräfte vor Ort nicht mehr auskennen würden, so Beck.

„Wir haben mit den Folgen zu kämpfen“, klagte er. Außerdem fehle es generell an Polizeipräsenz. Der Oberbürgermeister kündigte an, einen Brief an die Polizei zu schreiben und sie in den Rat einzuladen.

Landrätin Heidi Mattheß (LBU) fragte nach, ob die Stadt Straßenlaternen nachts abschalte. Beck erklärte, dass öffentliche Gebäude zwar ab 22 Uhr gedimmt werden, stellte aber auch klar: „Wir schalten die Beleuchtung nicht aus.“ Da die Straßenlaternen mit LED betrieben werden, sei das Energiesparen ohnehin nicht entscheidend.