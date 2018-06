Nach Brandanschlag in Tuttlingen: Sieben Rocker im Fokus

Zwei Molotowcocktails sind am 21. April in Richtung eines Hauses an der Tuttlinger Gerberstraße geflogen – und nur der Zufall half, dass nicht mehr zurückblieb, als ein schwarzer Rußfleck auf dem Gehweg. Die Polizei hat nun insgesamt sieben Tatverdächtige ermittelt, allesamt aus Reihen des Tuttlinger Rockerclubs „Red Devils“. Auslöser der Tat war wohl eine Streitigkeit am Abend zuvor. „Die kriminelle Energie, die hinter dieser Tat steckt, ist sehr hoch“, sagte Polizeisprecher Matthias Preiss am Dienstag im Gespräch mit unserer Zeitung.

Gegen 6.30 Uhr hatte ein Taxifahrer am Sonntag, 21. April, die Polizei verständigt, nachdem er eine Stichflamme an besagtem Haus gesehen hatte. In dem Gebäude befinden sich eine Spielhalle, ein Café sowie drei teilweise belegte, private Wohnungen. Die Polizisten, die zuerst vor Ort waren, entdeckten deutliche Rußspuren auf dem Gehweg und die Reste zweier Molotowcocktails. Diese Brandsätze – die unter das Waffengesetz fallen – waren aus Bierflaschen selbstgebaut und brennend in Richtung der Fassade geschleudert worden, hatten jedoch nicht gezündet und ein geöffnetes Fenster verfehlt. Zum Zeitpunkt des Anschlags waren noch Menschen in dem Gebäude, verletzt wurde niemand. 25 Beamte der Polizeidirektion Tuttlingen und ein Vertreter der Staatsanwaltschaft Rottweil leiteten umgehend die Ermittlungen ein, die schließlich von einer sechsköpfigen Gruppe fortgeführt wurden.

„Diese Gruppe hat dann die Hintergründe der Tat ermittelt, die in Geschehnissen des Vorabends begründet sind“, so Matthias Preiss. Denn in der Nacht zu Samstag hatten einzelne Mitglieder der „Red Devils“, deren Zusammenschluss in Tuttlingen aus rund einem Dutzend Mitgliedern besteht, bereits das Café besucht und hier für Aufruhr gesorgt, als einer der Rocker eine der Angestellten bedrängt hatte. „Die Frau wurde leicht verletzt, aber aufgrund der Art und Weise ermitteln wir wegen gefährlicher Körperverletzung“, sagt Preiss. Nach dem Vorfall wurde die Gruppe des Lokals verwiesen. In der nächsten Nacht, gegen 4.20 Uhr, wollten die „Red Devils“ erneut Einlass begehren, wurden aber von einer – nach dem Angriff am Vorabend – eingesetzten Security daran gehindert. „So hat sich das dann hochgespielt“, verweist der Polizeisprecher auf die folgenden Vorgänge. Zunächst forderten nämlich sowohl Security als auch die „Devils“ Verstärkung an, was zu einem Gerangel führte. Schließlich setzte das Personal des Lokals das Hausrecht durch, die Rocker verschwanden.

Die sechsköpfige Ermittlergruppe brachte heraus, dass die von der Polizei Verdächtigten sich im Anschluss Benzin an einer Tankstelle besorgten und im Clubheim des Vereins die beiden Molotowcocktails bastelten. Bei einer Durchsuchung des Heims im Zuge der Ermittlungen entdeckten die Beamten Beweismittel, darunter Bierflaschen aus der Charge, aus der auch die beiden Molotowcocktail-Flaschen stammten sowie einen Benzinkanister. Drei Autos wurden vorübergehend beschlagnahmt.

Gegen insgesamt sieben Rocker zwischen 21 und 46 Jahren, „ergab sich wegen unterschiedlicher Straftatbestände aus den beiden Nächten ein Tatverdacht“, so Preiss. Zum Teil sind die Männer bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Gegen sie wird nun unter anderem wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung, gefährlicher Körperverletzung, Hausfriedensbruchs und Vergehen gegen das Waffengesetz ermittelt.

Vergleichbare Anschläge hat es in Tuttlingen bislang – erinnert sich Matthias Preiss – nicht gegeben. (kp)