Nach bewaffnetem Drogenhandel: Algerier muss ins Gefängnis

Der Täter und sein Dealer

Der Angeklagte hat lange gezögert, ehe er der mehrfachen Bitte des Gerichts entsprach, den Namen des Mannes zu verraten, der ihn selbst mit Drogen eindeckte. Das sei „ein Freund“, sagte er, der ihm viel geholfen und immer wieder eine Möglichkeit zu übernachten gegeben habe. Am Ende des vorletzten Verhandlungstages willigte er schließlich ein. Noch am selben Tag kam ein Kriminalpolizist und nahm die Angaben des Angeklagten auf, am nächsten Tag standen mehrere Polizisten vor dem fraglichen Haus in Tuttlingen. Sie hatten Glück, weil gerade ein Kind herauskam, und trafen auf eine „total vermüllte Wohnung“, sodass sogar der Drogenhund „aus Sicherheitsgründen“, draußen bleiben musste, wie der Hauptsachbearbeiter als Zeuge vor Gericht sagte: Seine Kollegen und er hätten zwar Drogen gefunden, aber nur kleinere Mengen. Der Hausherr habe sich kooperativ gezeigt, die Frau habe den Eindruck erweckt, sie sei „hochgradig drogensüchtig“. Zu einer Festnahme kam es wegen der geringen Menge an entdeckten Drogen nicht. Die Staatsanwaltschaft, die vermutet, die Drogen seien anderswo gelagert, hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (här)