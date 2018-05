Nach Angriff auf Sozialdezernenten werden Sicherheitsmaßnahmen überprüft

Vor einer Woche soll ein Asylbewerber am Alten Zollamt in der Bahnhofstraße randaliert haben, in dem das Amt für Aufenthalt und Integration des Landratsamts Tuttlingen untergebracht ist. Der 48-Jährige habe mit Holzlatten eine Außenscheibe eines Büros zertrümmert und laut Polizei einen Monitor auf einem Schreibtisch beschädigt. Sozialdezernent Bernd Mager versuchte, den Mann zu beruhigen und wurde dabei im Gesicht verletzt. Redakteurin Ingeborg Wagner sprach mit dem Ersten Landesbeamten Stefan Helbig über die Sicherheitsvorkehrungen im Amt.

Herr Helbig – wissen Sie, wie es Herrn Mager geht? Und der Mitarbeiterin des Ausländeramtes, die am Schreibtisch saß?

Herrn Mager geht es, soweit ich weiß, gut. Er ist diese Woche im Urlaub. Das war schon länger geplant und hat nichts mit dem Vorfall vergangene Woche zu tun. Auch der Mitarbeiterin geht es wohl den Umständen entsprechend gut. Aber es ist klar, dass einen ein solcher Vorfall beschäftigt.

Herr Mager hat eine Einzelkämpferausbildung beim Bund absolviert. War das der Grund, warum er sich dem randalierenden Mann entgegengestellt hat?

Herr Mager hat die Situation mitbekommen und gesehen, dass der Asylbewerber auf der Straße randaliert und eine Autofahrerin attackiert hat. Das hätte übel enden können. Ihm ging es darum, dieser Frau zu helfen.

Schon vor knapp zwei Jahren wurden im Landratsamt Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Die Theke im Sozialamt bekam Sicherheitsglas und eine abgeschlossene Türe, an jedem Arbeitsplatz wurde ein Alarmknopf installiert. Wie sieht das im Amt für Aufenthalt und Integration aus?

In diesem Amt haben wir das nicht. Es gibt aber die Möglichkeit, den Zugang im Eingangsbereich zu steuern. Bei dem jetzigen Vorfall wurden die Mitarbeiter von außen attackiert, von der Rampe auf der Gebäudeseite her. Das ist ein Punkt, den wir nicht erwartet haben und der so nicht zu verhindern war. Das Amt hatte zu diesem Zeitpunkt geschlossen, es hatte keine Sprechzeiten, aber die Mitarbeiter waren anwesend. Der Mann kam nicht in das Gebäude rein, die Polizei wurde umgehend verständigt.

Werden Sie sicherheitstechnisch nachrüsten?

Am Dienstag dieser Woche gibt es einen gemeinsamen Termin mit der Polizei, um zu schauen, was man innen und außen verbessern könnte. Dabei wird auch über Sicherheitsglas im Thekenbereich gesprochen. Das Gebäude Altes Zollamt ist denkmalgeschützt, da muss man sehen, was umsetzbar ist.

Wie sieht es mit Security-Personal aus?

Das gibt es beim Amt für Aufenthalt und Integration bereits. Aber nur während der Sprechzeiten. Ob man diese Präsenz weiter ausbauen sollte, sehe ich eher kritisch.

Wie viele Menschen gehen bei den Sprechzeiten täglich im betroffenen Amt ein und aus?

40 bis 50 Personen sind es im Schnitt.

Wie oft gibt es Drohungen oder sogar Ausraster?

Grundsätzlich kann man sagen, dass der Ton rauer wird. Das hängt sicherlich auch mit der Situation zusammen, da viele, die zu den Kunden des Amtes gehören, mittlerweile frustriert sind. Umgekehrt muss man allerdings auch sehen, dass dieser Fall nicht zum Alltag gehört und eine besondere Ausnahme darstellt.

Der Vorfall:

Ein 48-jähriger pakistanischer Asylbewerber hat vergangenen Dienstag, gegen 9.15 Uhr, randaliert. Der polizeibekannte Mann schlug mit einer Holzlatte, die mit Schrauben und Nägeln gespickt war, die Scheibe eines Büros der Ausländerbehörde des Landratsamtes im Alten Zollamt in der Bahnhofstraße in Tuttlingen ein. ein.

Durch das Loch zertrümmerte der Mann den PC-Bildschirm auf einem Schreibtisch. Die anwesende Mitarbeiterin wurde laut Polizei nicht verletzt. Danach stoppte der Randalierer einen Wagen auf der Bahnhofstraße und schlug mit der Holzlatte mehrmals auf die Motorhaube des Wagens ein, in dem eine Frau mit ihren Kindern saß.

Sozialdezernent Bernd Mager versuchte, den 48-Jährigen zu beruhigen,wurde dann mit der Latte attackiert und im Gesicht leicht verletzt. Das Amtsgericht Rottweil hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Donnerstag Haftbefehl gegen den Asylbewerber erlassen. Der hätte sich eigentlich diesen Montag wegen einer anderen Sache vor dem Amtsgericht Tuttlingen verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft strebt eine einheitliche Verhandlung sämtlicher Tatvorwürfe an.

