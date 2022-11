Nach 48 Jahren in den Ruhestand verabschiedet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Karin Elmer-Kupferschmid, Chefarztsekretärin der Medizinischen Klinik I am Klinikum Landkreis Tuttlingen, ist nach 48 Jahren am Klinikum in den Ruhestand verabschiedet worden.

Nicht nur diese lange Zeit, sondern auch ihr außerordentliches Engagement als Rückhalt für ihre Kolleginnen und Kollegen der Medizinischen Klinik wurde vom Klinikum honoriert – ihr hohes Ansehen drückten ihre Kolleginnen und Kollegen unter anderem mit der Bezeichnung „Mutter und Perle der Abteilung“ aus.

Seit 1974 war Karin Elmer-Kupferschmid im Klinikum Landkreis Tuttlingen beschäftigt – ab 1979 war sie dann Chefarztsekretärin und damit die rechte Hand von acht nacheinander folgenden Chefärzten. Ihre hundertprozentige Zuverlässigkeit und ihr Organisationstalent waren in dieser langen Zeit stets gefragt.

Für die Patientinnen und Patienten der Sprechstunde war Karin Elmer-Kupferschmid mittlerweile ein bekanntes und vor allem immer freundlich empfangendes Gesicht. Seit 2009 arbeitete sie mit Chefarzt Dr. Michael Kotzerke zusammen, mit dem sie nun gleichzeitig in den Ruhestand geht.