Nächtliche Vorfälle an Schildrainschule

Gleich drei Mal ist die Schildrainschule in dieser Woche von unbekannten Tätern heimgesucht worden. Zwei Mal wurde nachts eingebrochen, ein Mal eine Fensterscheibe eingeworfen.

Wie bereits berichtet, drang in der Nacht von Sonntag auf Montag ein unbekannter Täter in die Räume der Grundschule und brach an sieben Klassenzimmern Türen auf. Er durchsuchte Schreibtischfächer und entwendete elf Euro in Bargeld, eine Versicherungskarte sowie eine Taschenlampe. In der Folgenacht verschaffte sich der oder die Unbekannten durch das Aufhebeln von Terrassentüren erneut Zutritt zur Schule. Laut Polizei ist unklar, ob dabei weitere Dinge entwendet wurden. Ein dritter Vorfall ereignete sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, als die Fensterscheibe eines Klassenzimmers eingeworfen wurde. Ob ein Zusammenhang zwischen den drei Vorfällen besteht, kann die Polizei derzeit noch nicht sagen. Die Ermittlungen laufen