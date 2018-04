Nächstes Schützenfest in Spaichingen?

Der 23. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald bringt den drei Teams an der Tabellenspitze durchweg Heimspiele. Spitzenreiter VfL Mühlheim erwartet den SV Zimmern II, der FV 08 Rottweil trifft auf die Sportvereinigung Bochingen und der SV Villingendorf spielt als Dritter gegen den Vorletzten SG Aichhalden/Rötenberg. In Spaichingen wird das Derby zwischen dem FV Fatihspor und dem SV Gosheim angepfiffen.

FV 08 Rottweil – SpVgg Bochingen (Sa., 15 Uhr/Vorrunde 3:1). Rottweil muss, wenn es den zweiten Platz verteidigen will, einen Sieg einfahren. Bochingen hat zuletzt den Dritten SC 04 Tuttlingen (3:1)geschlagen und will nun wenigstens einen Zähler holen.

SV Villingendorf – SG Aichhalden/Rötenberg (Sa., 15.30 Uhr/2:1). Alles andere als ein klarer Heimsieg wäre eine Überraschung.

VfL Mühlheim – SV Zimmern II (So., 15 Uhr/3:0). Die Prognose, dass der Gastgeber einen Sieg einfahren sollte, gilt auch für die Paarung, die der Tabellenführer in Fridingen austrägt.

SC Wellendingen – SpVgg 08 Schramberg (3:4). Zwei Tabellennachbarn stehen sich gegenüber. Die Wellendinger werden auch bei einem Heimerfolg in der Tabelle hinter Schramberg bleiben.

SpVgg Trossingen – SG Böhringen/Dietingen (6:2). Trossingen will den klaren Vorrundensieg wiederholen und damit den dritten Dreier in Folge einfahren.

SC 04 Tuttlingen – FV Kickers Lauterbach (1:2). Die Tuttlinger haben zuletzt gegen Zimmern II (2:1) gewonnen und wollen sich nun für die Hinrundenpleite revanchieren.

FV Fatihspor Spaichingen – SV Gosheim (1:10). Die Gastgeber haben sich aufgegeben, kassierten drei klare Niederlagen mit 29 Gegentoren in Folge. Fatihspor muss jetzt schauen, dass die Saison noch sauber abgewickelt wird und es gegen die starken Gosheimer nicht die nächste Klatsche gibt.

SG Bösingen II/Beffendorf – BSV 07 Schwenningen (3:1). Für den Gast werden in diesem Spiel wichtige Punkte für den Klassenerhalt verteilt. Ob es für den BSV in Beffendorf etwas zu holen gibt, ist fraglich.