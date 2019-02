Nächste Titel für Anna Schall und Alisha Pawlowski

„Jede Woche eine Stufe höher“. Nach dieser Devise scheinen die jungen Leichtathletinnen der LG Tuttlingen-Fridingen derzeit zu handeln. Nachdem Anna Schall und Alisha Pawlowski in den vergangenen zwei Wochen zunächst Titel bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften erst in der Klasse U18 und dann auch in der Klasse U20 gewonnen hatten, holten sie am Wochenende nun auch unerwartet Gold bei den Süddeutschen Meisterschaften in Frankfurt.

Anna Schall sicherte sich überraschend den Titel über 1500 Meter und gewann zudem Silber über 800 Meter. Alisha Pawlowski gewann ihren dritten Titel im Hochsprung. Außerdem gefiel Larissa Schall mit einem guten sechsten Platz im Dreisprung.

Dabei hatte Anna Schall am Samstag über 800 Meter mit der deutschen Jugendmeisterin Sophia Volkmer (TV Wetzlar) eine schon international erfolgreiche Konkurrentin. Die Hessin war im vergangenen Jahr Fünfte bei der U18-EM und hatte bei den Olympischen Jugendspielen in Buenos Aires als Vierte nur knapp eine Medaille verpasst. „Da war es für Anna nur wichtig, zu versuchen so lange wie möglich an Sophia dran zu bleiben, um den Abstand in Grenzen zu halten“, erklärte LG-Trainer Franz Saile die Taktik.

Und dieser Plan ging hervorragend auf. Als die Favoritin zur Mitte des Rennens das Tempo verschärfte, war Anna Schall die Einzige im Feld, die annähernd mithalten konnte. Die letzte Runde legte die 16-Jährige in tollen 31,5 Sekunden zurück und konnte als klare Zweite in 2.15,22 Minuten den Rückstand auf die in 2.14,49 Minuten siegende Sophia Volkmer erstaunlich gering halten. Die drittplatzierte Lucia Sturm ((TSV Lehmen) lag in 2.16,99 Minuten da schon viel deutlicher zurück.

Larissa Schall im Dreisprung auf Platz sechs

Annas Schwester Larissa kam über diese Distanz in 2.26,50 Minuten in der Gesamtwertung auf den zehnten Platz. Sie hatte zuvor schon ihr Erfolgserlebnis mit einem sechsten Platz im Dreisprung. Zum zweiten Mal übertraf sie hier nach einer guten Serie mit 11,01 Meter die Elf-Meter-Marke und lag nur relativ knapp hinter der mit 11,46 Meter siegenden Oladejo Fehintola (MTG Mannheim).

Die Schall-Zwillinge aus Mühlheim-Stetten hatten am Sonntag noch mehr Grund zum Jubeln. Über 1500 Meter zählten sie zwar eigentlich nicht zum engsten Favoritenkreis, trumpften aber dann dennoch gewaltig auf. Anna hielt sich immer in der Spitzengruppe. Und als Jule Behrens (ASC Darmstadt) in der letzten Runde das Tempo verschärfte, ging Anna Schall nicht nur als Einzige mit, sondern übernahm auch sofort mit einem langen rasanten Spurt resolut die Spitze. Keine Läuferin war ihrem Tempo gewachsen. Im Ziel hatte sie mit der überragenden Zeit von 4.43,61 Minuten ihre bisherige Bestleistung um fast sechs Sekunden verbessert und Jule Behrens in 4.45,15 Minuten klar auf Platz zwei verwiesen. Auch Charlotte Römer (LAZ Ludwigsburg), die vor zwei Wochen Baden-Württembergische Meisterin geworden war, hatte in 4.45,75 Minuten keine Chance gegen die LG-Athletin.

Erfreulich war in diesem Lauf auch das Abschneiden von Larissa Schall. Gegenüber den Landesmeisterschaften verbesserte sie sich um rund zwölf Sekunden und stellte als Achte in 4.58,34 Minuten eine starke neue persönliche Bestzeit auf.

Alisha Pawlowski hatte am Sonntag im Hochsprung vor allem mit Jenna Fee Feyerabend (TV Groß-Gerau) eine schon international erfolgreiche Konkurrentin. Auch die hatte sich 2018 bei den Olympischen Jugendspielen in Argentinien als Fünfte hervorragend platziert. Doch Alisha Pawlowski ließ sich nicht den Schneid abkaufen und lieferte erneut einen glänzenden Wettkampf.

Die 1,73 Meter übersprang sie als einzige Springerin unter den 19 Konkurrentinnen gleich im ersten Versuch, während sonst nur noch Jenna Fee im zweiten Versuch erfolgreich war. Bei 1,75 Meter wackelte dann bei der Tuttlingerin im zweiten Versuch die Latte zwar bedenklich, blieb aber liegen. Ihre Konkurrentin schaffte diese Höhe jedoch nicht mehr, so dass die LG-Springerin auch in Frankfurt mit einer tollen Höhe überraschend den Titel dieser Süddeutschen Meisterschaft holte.

Einziger Wermutstropfen bei allem Jubel war, dass Pawlowski bei diesem letzten Versuch beim Absprung leicht umknickte und auf weitere Versuche verzichten musste. „Wir hoffen, dass das nichts Schlimmeres ist. Denn in drei Wochen bei der Jugend-DM in Sindelfingen wollen Alisha und Anna wieder ihre tolle Form beweisen“, meint Trainer Franz Saile.

Er konnte in Frankfurt voller Stolz auf eine tolle Bilanz der LG Tuttlingen-Fridingen verweisen, die sich nicht hinter den Ergebnissen vieler Großvereine zu verstecken brauchte.