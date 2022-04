Muttertagskonzert in der Auferstehungskirche

Die Gesangsklasse der Opernsängerin Regina Berner aus Trossingen lädt am Samstag, 7. Mai, von 16 bis 17 Uhr zu einem Muttertagskonzert in die Auferstehungskirche Tuttlingen ein. Das Konzert ist traditionell für die Seniorinnen und Senioren des Elias-Schrenk-Hauses, aber auch Gäste sind laut Mitteilung willkommen.

Auf dem Programm stehen Stücke wie „Nella Fantasia“ von Ennio Moricone, Mozart's „Mia meschina“ aus Figaro's Hochzeit, der „Abendsegen“ aus Hänsel und Gretel, aus dem Jazzbereich „I'm a fool to want you“ und „I get a kick out of you“, Musicalwerke wie „Bring on the men“ und „Girls of the night“, Songs von Samuel Barber wie „Sure on this shining night“, oder „Tears in Heaven“ und „Autumn Leaves“.

Regina Berner führt durch das einstündige Konzertprogramm. Zum Schutz der Senioren werden alle Gäste unabhängig vom Impfstatus am Eingang getestet. Daher wird gebeten, rechtzeitig vorher da zu sein, um den Test vor Beginn des Konzerts durchführen zu lassen.