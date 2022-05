Muttertagskonzert des Jugendblasorchesters

Am Muttertag knüpfte das Jugendblasorchester an eine liebgewordene Tradition an und spielten ein Konzert in der Tuttlinger Innenstadt. Der Blasmusikvereine unterstütze das Jugendblasorchester. Einige Register erhielten Unterstützung vom Musikverein. Das städtische Blasorchester spendete Blumengrüße für die anwesenden Mütter. Von den dunklen Wolken und einigen Windböen ließ sich weder das Orchester noch Oliver Helbich, Leiter des Ensembles, irritieren, wie es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung heißt.