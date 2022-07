Mutiger Hausbewohner verscheucht Einbrecher

In der Nacht zum Montag hat ein unbekannter Täter versucht, in ein Haus in der Tuttlinger Innenstadt einzubrechen. Laut Polizei warf er eine Schaufensterscheibe ein, die zu einem Paket- und Accessoires-Shop gehört, der in dem Haus in der Ambrosius-Blarer-Straße untergebracht ist.

Kurz nach 2 Uhr von zwei lauten Schlägen aufgeschreckt, schaute ein Hausbewohner des Gebäudes nach dem Rechten und sah, wie sich eine kleinere, männliche Person mit dunklem Kapuzenshirt und dunklem Rucksack vor dem Paketshop aufhielt und dort die Scheibe der Shop-Eingangstür eingeworfen hatte. Als der Bewohner der unbekannten Person „Polizei“ zurief, rannte der Täter in Richtung Stadtkirchstraße und in der Folge in Richtung Zeughausstraße davon.

Kapuze verrutscht bei Flucht

Bei der Flucht rutschte die Kapuze vom Kopf des Flüchtenden. So konnte der Bewohner erkennen, dass die Person etwa Ende 20 bis Mitte 30 Jahre alt sein dürfte und eine Glatze hat. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die nach Verständigung anrückenden Polizeistreifen nach der unbekannten Person verlief negativ.

Durch die Tat entstand an der Eingangstür des Shops rund 2000 Euro Sachschaden. Nun sucht die Polizei Zeugen, die weitere Hinweise zu dem beschriebenen Täter geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461/9410, in Verbindung zu setzen.