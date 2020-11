Musikschule erfolgreich bei Tonkünstlern

Unter strengen Corona-Auflagen hat der Verband der Tonkünstler am vergangenen Wochenende seinen Wettbewerb in Stuttgart durchgeführt. Die Musikhochschule Stuttgart wurde für andere Nutzer gesperrt. Auf diese Weise konnten mehr als 200 Teilnehmer ihr Programm absolvieren und an dem Wettbewerb teilnehmen.

Die Schüler der Musikschule Tuttlingen erzielten folgende Ergebnisse:

Zweiter Preis für Alexander Muallem (Klasse Peter Woelke) in der Wertung Gitarre Solo

Erster Preis für Anna und Laura Motz (Klasse Friederike Weber) in der Kategorie Klavier vierhändig

Erster Preis für Leni Schneider-Strittmatter und Lina Weidmann, sowie Julie Münster und Max Schaudt in der Wertung Querflöten Duo (Klasse Heinz Imrich)