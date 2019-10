Musikschul-Elternbeirat ist multikulturell aufgestellt

Tuttlingen (hör) - Der Elternbeirat der Musikschule Tuttlingen ist seit Freitagabend mit nun elf statt bisher acht Mitgliedern stark aufgestellt. In der Pause des „Musikschule Live“-Konzerts sind fünf Musikschuleltern aus dem bisherigen Gremium und sechs neue Elternvertreter für das Schuljahr 2019/20 gewählt worden.

Neu gehören dem Elternbeirat Eltern aus China, Thailand, Sri Lanka und Rumänien an. Damit spiegelt das Elterngremium wider, was Musikschul-Leiter Alfons Schwab begeistert bei seiner Begrüßung beschrieben hat: „Unüberhörbar und unübersehbar gehören inzwischen Kinder aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen zu unseren Schülern. Wir freuen uns, dass sie zu unserer Gemeinschaft hinzugekommen sind. Durch sie ist unsere Schule so bunt und vielfältig wie die Welt.“

Auch in der Musikschule hat sich die Suche nach Elternbeirats-Kandidaten oft als schwierig erwiesen. Schwab hatte deshalb seine Kollegen gebeten, in ihren jeweiligen Klassen Eltern besonders engagierter Schüler auf die bevorstehende Elternbeiratswahl anzusprechen. „Es ist mir eine Ehre, dass die heute Gewählten sofort zugesagt haben und nun offiziell Teil unserer Gemeinschaft sind“, so Schwab.

„Viele unserer Leistungsträger kommen inzwischen aus anderen Kulturen“, sagte Schwab. „Wenn Menschen zu uns nach Deutschland kommen, schätzen sie oft unsere lange kulturelle Tradition, gerade in der Musik. Und sie möchten, dass ihre Kinder daran teilhaben. Deshalb sind sie oft besonders engagiert.“

Das nun multikulturell zusammengesetzte Gremium wird sich im laufenden Schuljahr für die Interessen der Schüler und Eltern einsetzen, und die Musikschule bei Veranstaltungen auch mit Bewirtungen unterstützen. Gleich im Frühjahr 2020 wird jeder Helfer beim erstmals in Tuttlingen stattfindenden Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ gebraucht. „Bei der gemeinsamen Arbeit wird Integration ganz automatisch stattfinden“, freut sich Schwab.

Schwabs Dank galt auch dem bisherigen Elternbeirat. Er hatte der Fachschaft Schlagzeug eine „Playalong-Anlage“ spendiert. Die liefert den Perkussionisten die Stimmen der Melodieinstrumente aus der Konserve, zu denen sie dann üben können. Er bedankte sich für die Anschaffung, die der Musikschuletat nicht hergegeben hätte: „Bei den Schlagzeugern müssen es halt schon ein paar Watt mehr sein, damit man noch etwas hört.“ Schwab freute sich auch über die Zusage des Elternbeirats, die bevorstehende Spanienfahrt des Kooperationsorchesters finanziell zu unterstützen. Die langjährige Elternbeiratsvorsitzende Sabine Härdtle und ihre Stellvertreterin Sabine Merz werden am 22. November beim Kooperationskonzert im IKG offiziell verabschiedet.

Wiedergewählt wurden: Martin Bachmann, Maren Münster, Melita Seßler, Susanne Schneider-Strittmatter und Klemens Weiss. Neu im Beirat sind: Warunee Baisch, Xiaoping Hou, Dr. Nachjaree Saneyha, Gabi Specker, Walter Specker und Upul Zoysa.