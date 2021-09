Musikproduzent Figub Brazlevic sagt: Hip-Hop hat es in der Region nicht immer einfach

In Deutschlands Hip-Hop-Szene ist Figub Brazlevic als Produzent nicht wegzudenken. In Tuttlingen unter seinem echten Namen Mario Radzom aufgewachsen, hat er für das Festival „Rap im Park“ viele Freunde aus der Szene in seine alte Heimat eingeladen. Volontärin Maike Daub hat mit ihm gesprochen.

Hip-Hop hat nicht immer den besten Ruf. Wie war das in Ihrer Jugend in Tuttlingen?

Mit dem Label hat man in der Gesellschaft immer zu kämpfen. In der Großstadt ist man noch ein bisschen liberaler, aber hier ist mir das schon oft entgegengeschlagen. Man hatte kein Verständnis für solche Sachen wie Graffiti, darin habe ich mich auch ausgelebt. Wir waren nett, aber eben auch jung und rebellisch. In Tuttlingen kannten manche Polizeibeamte uns dann schon mit Vornamen. Und hier ist es halt schon sehr erzkonservativ, die Leute sind sehr unaufgeschlossen, was junges Treiben angeht. Es war schon schwierig.

Trotzdem kommen Sie wieder.

Na klar. Es ist ja auch wichtig, dass man zurückgibt, in irgendeiner Form. Ob die Leute das so aufnehmen, wie ich mir das vorstelle, weiß ich natürlich nicht. Aber ich bin schon stolz drauf, dass ich aus Tuttlingen bin. Ich bin ja auch lange hier geblieben und erst mit 24 weg.

Worauf sind Sie besonders stolz?

Dass ich nie an mir gezweifelt habe. Und an so Tagen wie heute, darauf, dass uns allen der übertriebene Aspekt von „so viel Geld wie möglich“ nicht so wichtig ist, sondern es um das Erleben geht, auch über die lange Zeit. Und ich bin stolz, dass ich meinen Sound gefunden habe.

Wie würden Sie den beschreiben?

Ich mag das Wort „zeitlos“. Ich komme aus der goldenen Zeit des Hip-Hop in den Neunzigern und bei mir ist es auch so, dass ich viel Jazz reinlege. Und weil ich nie versucht habe, mich am Markt zu orientieren, sondern das gemacht habe, worauf ich Lust hatte, ist mein eigener Sound entstanden.

Dieses Wochenende organisieren Sie im Umläufle das Festival „Rap im Park“. Was wird dort geboten?

Wir haben eine große Mischung an Musik. Urväter des deutschen Rap wie Torch, aber auch zwei junge Künstler, die erst 25 sind. Ich will die eigenen Leute animieren: Lasst uns wieder mehr machen, uns öfter treffen. Damit wir auch hier in der Region aktiver werden.

Auch in Zukunft?

Ja, wir wollen mal schauen, ob man nicht sowas wie ein innerstädtisches Festival etablieren könnte, wo man das Umläufle nutzt. So ein Ein-Tages-Festival würde sich hier ja mega anbieten. Wir wollen was Gutes sein und zeigen: Hip-Hop ist gut. Wir wollen einladend sein und auch die Stadt da mit reinbringen.