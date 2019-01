Die Musikkapelle Nendingen konnte bei der Jahreshauptversammlung am Freitag im Gasthaus „Adler“ keinen Vorsitzenden finden. Der bisherige Amtsinhaber Christoph Fritz hatte schon seit längerem angekündigt, dass er aus dem Amt ausscheiden werde. Ein Nachfolger war nicht zu finden.

Nach eingehender Beratung beschloss die Versammlung die Vereinsführung umzustrukturieren und die Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen. Damit verbunden ist eine entsprechende Änderung der Satzung. Der neue Satzungsvorschlag wird dann zeitnah in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung vorgestellt und beschlossen werden. Solange bleibt der bisherige Vorstand mit Vorsitzenden Christoph Fritz im Amt. Die fälligen Wahlen wurden daher am vergangenen Freitag abgesetzt.

Im Jahresrückblick berichtete Christoph Fritz über die Ereignisse in der Musikkapelle. Vielversprechend sei in den vergangen Wochen das Thema Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit der Musikschule angelaufen. Es habe einen positiven Elternabend im Probenlokal gegeben. Es werde am 24. Januar eine Schnupperprobe für Jungmusikanten folgen. Er hoffe, dass daraus in Zusammenarbeit mit der Musikschule ein Neuanfang für eine neue musikalische Jugendgruppe innerhalb der Musikkapelle entstehen könnte.

Mit Dank, Anerkennung und einem Geschenk verabschiedete er als langjährige Notenwartin Claudia Sum. Nachfolgerin ist Maike Schilling. Leider hatte man auch einen Todesfall zu beklagen. Für den verstorbenen Aktiven Hubert Schilling wurde eine Gedenkminute eingelegt.

Den Jahresbericht ergänzte Dirigent Martin Dett mit einem Rückblick zum musikalischen Geschehen. Die Auftritte und Konzerte der Kapelle hätten viel Lob und Anerkennung erfahren. Allerdings gab er auch zu bedenken, dass er nunmehr schon seit zehn Jahreals als Dirigent in Nendingen agiere und aufgrund dieser Zeit auch einmal ein Stabwechsel zu überlegen sei.

Weitere Details zum Jahresrückblick waren von Jugendleiterin Vanessa Wax, Schriftführer Armin Huber und Kassier Johannes Riesemann zu hören.

Nach der einstimmig erfolgten Entlastung vorgenommen von Versammlungsleiter Albert Schilling sollten die Wahlen erfolgen. Doch dazu kam es nicht, weil sich niemand für das Amt des Vorsitzenden zur Verfügung stellte. Nach einer Diskussion über das weitere Vorgehen der Hauptversammlung wurde noch der Terminplan 2019 verabschiedet.