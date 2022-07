Musikalischer Ausflug in die fernen Welten des Alls

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Um Punkt 19 Uhr geht das Licht aus und es wird ruhig in der Aula der beiden Gymnasien. Von zwei Seiten trippeln leise die Chorkinder heran und setzen sich auf die gestufte Bühne. Im Backstage-Bereich machen sich die Schauspieler/innen und Bühnenschow-Kinder bereit. Die Spannung im Raum ist spürbar, die knisternde Aufregung der Kinder überträgt sich aufs Publikum. Dann ist es soweit: Der Chor erhebt sich und die Spannung löst sich im schwungvoll gesungenen Sternschnuppenlied „Wünsch dir was“. Das hatten sich in der Tat alle gewünscht! Endlich wieder mit vielen auf der Bühne zu stehen und ein großes Publikum empfangen zu dürfen.

Die Schülerinnen und Schüler nehmen die Zuschauer nun mit in das Jahr 2164. Sechs Kinder treffen sich heimlich nachts und begeben sich auf eine touristische Reise zur Raumstation „Overfly2“. Dort werden ihnen mit „SpaceDance“, Space Bungee“, „Space’s next Top Model“ aufregende Attraktionen angeboten. Mit kleinen Weltraumscootern sind auch Kurzausflüge ins All möglich, was die abenteuerlustigen Touristen natürlich gerne annehmen. Auf ihrer Fahrt verfolgen sie ein geheimnisvolles UFO und begeben sich schnell in echte Gefahr. Dabei erleben sie ein Wechselbad der Gefühle, doch am Ende gelangen sie mit der Kraft der Sternschnuppen-Wünsche glücklich wieder zur Erde zurück.

Die mitreißende Musik der Schulband, der Gesang des Chors gepaart mit beeindruckend mutigen Soloeinlagen und schauspielerischen Leistungen, eine engagierte Bühnenschow mit Tanz und technischen Lichteffekten und nicht zuletzt die Weltraumkulisse des Bühnenbilds zogen das Publikum in der Aula von Anfang an in den Bann.

Ein großer Dank gebührt den Lehrerinnen und Lehrern Bernhard Diesch (Klavier, Band), Bettina Mauch (Chor, Gesamtleitung), Andreas Reif (Bass, Band), Heike Asmuß, Gerald Baumann und Sandra Wacker (Bühnenschow, Theater), Susanne Klaus mit Schulklassen (Bühnenbild). Sie nahmen die Herausforderung an, ein halbes Jahr mit 150 Fünftklässlern zu proben, damit alle zusammen über sich hinauswachsen und ihr Bestes geben konnten.

Der begeisterte Applaus des Publikums mit einem gemeinsamen ehrlichen Ruf „Das war spitze“ belohnte alle Beteiligten für die geleistete Arbeit. Solche Aufführungen sind Seelenfutter für das gesamte Schulleben. Das lässt sich durch keinen (noch so guten) Fernunterricht der Welt ersetzen!