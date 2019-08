Musikalische Weltreise bei „Sommer im Park“

Sie sind eine feste Größe bei „Sommer im Park“ in Tuttlingen: Der Singkreis der evangelischen Kirchengemeinde Wurmlingen und die Sänger der Gruppe GIS (Grau in Schwarz) des Gesangvereins Liederkranz haben am Freitagabend auch in diesem Jahr für ein vollbesetztes Zelt am Festplatz gesorgt. „Was würden wir ohne Wurmlingen tun?“, fragte Organisator Christof „Stiefel“ Manz die rund 100 Gäste. Unter der Leitung von Lara Jockers präsentierten die Chöre einen bunten Strauß vertrauter Lieder.

Los ging die musikalische Weltreise in Europa mit „Belle qui tiens ma vie“ aus Frankreich und „El grillo“ aus Italien. Kubanische, amerikanische, afrikanische und israelische Lieder folgten, bis die Zuhörer mit „Kein schöner Land“ und „Abend war, bald kommt die Nacht“ zurück in die Heimat geführt wurden.