Musik ist einfach „sein Ding“

33 Jahre lang ist Klaus Steckeler das Gesicht des Städtischen Blasorchesters Tuttlingen gewesen. Nach seinem Abschied vor eine paar Wochen (wir berichteten) hat das Orchester nun ein neues – David Krause. Und dieser „würde am liebsten mit Vollgas loslegen“.

Loslegen, Vollgas geben, durchstarten – man merkt David Krause an, dass er hochmotiviert ist. Schließlich hat er in Tuttlingen gefunden, wonach er „länger auf der Suche“ war: das „richtige Orchester“. Ein Orchester, „in dem es um die Musik geht“. Das sei nicht überall so, erzählt der 36-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung. Bei vielen Vereinen werde die Musik von der Kameradschaft überlagert. Diese sei natürlich wichtig, aber wenn jemand nur für „das Bier nach der Probe“ in selbige komme, dann stimme etwas nicht, sagt Krause und lacht.

In Tuttlingen habe er nicht nur ein motiviertes, gut besetztes Orchester vorgefunden, sondern auch einen aufgeschlossenen und engagierten Vorstand. Doch trotz aller guten Voraussetzungen weiß David Krause auch, dass nach der Ära Steckeler „Fingerspitzengefühl“ von ihm notwendig sein wird, wenn er einige Änderungen vornehmen möchte – beispielsweise bei der Sitzordnung. „Man darf nicht mit dem Kopf durch die Wand, auch wenn ich das früher oft so gehandhabt habe“, sagt Krause, der bereits mit 17 seine erste Jugendkapelle in Sauldorf dirigiert hat. Dort und später bei der Stadtkapelle in Tengen habe er „so manche Schlacht durchgekämpft“.

Raus aus dem „Wohlgefühl“

Doch inzwischen weiß er, dass das nicht immer der richtige Weg ist. Aber er weiß auch, was er will. Beispielsweise, dass die Tuttlinger Musiker aus ihrem „Wohlgefühl“ herauskommen. Denn: mit dem „guten, runden Klangkörper“ und der guten Besetzung, die er vorgefunden habe, könne man „eigentlich jede Literatur“ spielen. Und genau das wolle er tun. Auch beim Jahreskonzert 2019 – das Programm steht schon, wird aber noch nicht verraten.

Ob er mit seinem neuen Orchester auch mal an einem Wertungsspiel besuchen wird, das weiß er noch nicht. Er sehe diese Art des Wettbewerbs von zwei Seiten. Zum einen sei es ein Ziel, auf das man gemeinsam hinarbeiten und das das Orchester besser machen könne. Auf der anderen Seite bestehe die Gefahr, dass das Ergebnis, wenn es nicht so ausfalle, wie gewünscht, demotivierend wirke. Krause kritisiert in diesem Zusammenhang auch, dass bei den Jurys die Vergleichbarkeit nicht gegeben sei. Sollte er sich dennoch jemals mit seinem Orchester einer solchen Bewertung stellen, dann in der Kategorie Ober- oder Höchststufenorchester.

Er selbst ist natürlich nicht nur Dirigent, sondern ebenfalls begeisterter Musiker. Schon als Siebenjähriger hat er mit Trompetenunterricht angefangen – „weil es einfach das geilste Instrument ist“ –, unterstützt von einer musikalischen Familie. „Ich finde es bis heute einfach sehr ausgleichend.“ Irgendwann habe sich herausgestellt, dass „ich musikalisch recht talentiert bin“. Und so kamen auf seinem musikalischen Stundenplan noch Klavier und später der Taktstock hinzu. Dass „Musik sein Ding ist“, daran hatte Krause, der mit seiner Frau in Stockach wohnt, nie Zweifel.