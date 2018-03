Musik für den guten Zweck

Der Lions-Club ruft, und die Tuttlinger Musiker kommen: Zum Benefizkonzert des Tuttlinger Serviceclubs am Freitag, 16. März, um 20 Uhr in der evangelischen Stadtkirche haben neun Ensembles ihre Teilnahme zugesagt. Der komplette Erlös kommt dem Familienentlastenden Dienst FED 2000 zugute.

Der Serviceclub feiert in diesem Jahr sein hundertjähriges Bestehen in Deutschland. Und passend zu diesem Jubiläum haben sich die Lions ein großes Benefizkonzert auf die Fahne geschrieben. Dass davon der FED, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Familien mit einem Angehörigen mit Behinderung zu helfen, profitieren soll, kommt nicht von ungefähr. Bereits im Jahr 2015 hat der Serviceclub dem Verein eine Spende in Höhe von 50 000 Euro zugesagt. Wie mehrfach berichtet, war der FED lange auf der Suche nach einer neuen Heimat. Die bisherigen Räume an der Hermannstraße sind nicht behindertengerecht. Auch ein Außenbereich fehlt. Die neue Anlaufstelle ist nun am Flachsweg gefunden, wo ein Neubau entstehen soll.

„Das war damals die Initialzündung“, erinnert sich Markus Waizenegger vom FED-Vorstandsteam. Er berichtet, dass der Verein in den kommenden Tagen den Bauantrag bei der Stadt Tuttlingen einreichen wird. Zudem soll es in diesem Jahr auch schon die ersten baulichen Aktivitäten geben – sprich, das auf dem Grundstück bestehende Gebäude soll abgerissen werden. Für die Durchfinanzierung des Neubaus, der den Namen Hildegard-und-Katharina-Hermle-Haus bekommen soll, benötigt der Verein allerdings noch 300 000 bis 400 000 Euro.

Lions spenden für Außenbereich

Eine halbe Millionen Euro bekam der Verein von der Hermle-Stiftung, 200 000 Euro von einem privaten Stifter. Auch hierdurch wird der Neubau erst möglich. Zu Beginn war beim FED noch angedacht worden, ein bestehendes Haus zu kaufen und dieses dann zu sanieren. Einen Teil der noch fehlenden Summe aufzubringen, dazu soll das Benefizkonzert am 16. März beitragen. Das Geld der Lions soll übrigens für den Außenbereich verwendet werden.

„Die Stadtkirche ist im Gegensatz zur Stadthalle kostenfrei“, sagt Guntram Eisen, der derzeit die Präsidentschaft beim Lions-Club in Tuttlingen inne hat. Und die Stadtkirche sei nun einmal die größte Alternative zur Stadthalle in der Donaustadt. Dekan Stefan Berghaus, Pfarrer Jens Junginger und Kirchenmusikdirektor Helmut Brand hätten sofort ihre Zusage gegeben. Diese sei auch von den angeschriebenen Ensembles gekommen. „Wir haben von der Kirche keinerlei Vorgaben bekommen, was gespielt und gesungen werden soll“, sagt Eisen. Entstanden ist damit ein buntes Programm mit den vielleicht wichtigsten Ensembles der Stadt Tuttlingen: „Das sind alles Local Heroes“, betont er.

Das Konzert werde spektakulär, macht der Lions-Präsident Werbung für das Benefizkonzert: „Es wird sich jeder wiederfinden, egal ob jung oder alt. Das wird ein echtes Erlebnis“, meint er. Jedes der Ensembles wird an diesem Abend zwei bis drei Stücke darbieten.

Informationen über den Verein

Aber auch der Familienentlastende Dienst soll in der Stadtkirche ins rechte Licht gerückt werden: „Wir werden kurz etwas sagen und den Verein vorstellen“, sagt Eisen. Im Foyer sollen Informationsflyer des Vereins ausliegen.