Musicaloperette feiert Premiere

Zur Veranstaltung „20 Jahre Festival der Stimmen Tuttlingen“ das am Sonntag, 4. November, um 18 Uhr in der Stadthalle Tuttlingen stattfindet, arrangierte und schrieb Regina Berner eigens eine Musicaloperette mit dem Titel „Liebe überwindet alles“. In zwei Szenenaufzügen mit einer Pause werden die Zuschauer in die Welt der österreichischen Kaiserfamilie entführt. Die Gesamtleitung hat Regina Berner.

Das Event findet im großen Saal und dem Foyer der Stadthalle Tuttlingen mit Vokalsolisten der Gesangsklasse Regina Berner aus dem gesamten Südwesten, sowie Tanzpaaren der Formation Golden Fiftie’s Tuttlingen und dem Zeremonienmeister Carsten-Norbert Schulz aus Villingen statt. Außerdem gibt es eine Kunstausstellung von Hannelore Mebes, Gaggenau, und Live-Musik mit dem Holzbläserquintett der Musikakademie Villingen-Schwenningen (Klasse Nadia Sofokleous), das Werke aus der Wiener Klassik spielt.

Am Ende der Veranstaltung wird der Publikumspreis an den Sänger, Darsteller verliehen, der dem Publikum am besten gefiel.

Zum Inhalt der Musicaloperette: Kronprinz Rudolf, der Sohn von Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Sisi kämpft für Fortschritt und für die Gleichberechtigung der Gesellschaftsschichten. Nicht zuletzt kämpft er um seine große Liebe zu Mary Baroness Vetséra. Der Kaiser versucht jedoch mit allen Mitteln, Rudolf zu einem „würdigen“ Nachfolger zu machen. Er stempelt Rudolf's Visionen als verspielte Träumereien ab, schließlich droht er mit Exil oder Hinrichtung.

Mit Stücken wie „Welch Theater, welche Pracht“, „Moon River“, „Ein Kaiser darf keine Liebe kennen“, „Strahlende Zukunft“, „So viel mehr“, „Lascia ch'io pianga“, „Die Fäden in der Hand“ nimmt die dramatische Geschichte ihren Lauf.

Textbücher von „Liebe überwindet alles“ sind zum Selbstkostenpreis von drei Euro erhältlich bei: Ticketbox und Volksbank Tuttlingen, Grimms Lesen und Suzi’s Bioinsel Spaichingen, Pelisande Weine, Konzertbüro Per Canto Trossingen, Tourist & Ticket-Service im Kulturzentrum Franziskaner Villingen.

Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten. Weitere Informationen unter www.per-canto.de. Ticketing über alle Vorverkaufsstellen Tuttlingen, Villingen-Schwenningen, Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Rottweil und Balingen.

Die von uns verlosten VIP-Karten beinhalten einen Platz in der ersten oder zweiten Reihe, ein handsigniertes Textheft und die persönliche Betreuung am Veranstaltungsabend durch den Veranstalter.