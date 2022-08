Multimediale zum ersten Mal in Tuttlingen     

Die Galerie der Stadt Tuttlingen etabliert ein neues Freiluft-Veranstaltungsformat von experimentellem Charakter. Die junge Kunst erhält eine neue Plattform, Medien und Ausdrucksformen aller Art werden verknüpft und verschiedene Sinneseindrücke kommen ins Spiel. Dabei wird der Galeriehof als Schauplatz mit neuem Leben erfüllt.

Die Multimediale 2022 ist eine künstlerische Reflexion zum Leben auf dem Globus mit seinen Aufteilungen in Länder, Zonen, Sparten, Klassen und ähnliches und deren Konsequenzen für Geographie, Ressourcen, Zusammenleben und Verständigung. Für die aus vier Teilen bestehende Veranstaltungs- und Ausstellungsserie mit dem assoziationsreichen Titel „Geteilte Erde“ wurden Jeremias und Christof Heppeler, Ingrid Schorscher, Anna Laura Bach und Ines Fiegert engagiert. In Einzelpräsentationen setzen diese sich künstlerisch mit der aus den Fugen geratenen Welt auseinander. Mit ihren Beiträgen begeben sie sich auf die Suche nach innerem Halt und zwischenmenschlicher Begegnung inmitten dessen, was unsere Welt geworden ist: Unberechenbar, unvorhersehbar, unermesslich, beschriebt die Stadtverwaltung Tuttlingen das Konzept in einem Schreiben.

In Teil eins beschäftigen sich Jeremias und Christof Heppeler von 5. bis 9. August mit dem Thema „Der Kern – Eure Dunkelheit ist mein Licht“. Auftakt mit Performance ist am Freitag, 5. August, um 19 Uhr. Danach ist die Galeriehof-Ausstellung vom 6. bis 9. August, jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet (Montag geschlossen).

Teil zwei läuft vom 12. bis 16. August und wird von Ingrid Schorscher mit dem Thema „Polaritäten“ besetzt. Der Auftakt mit Performance findet am Freitag, 12. August, um 19 Uhr statt, danach ist die Galeriehof-Ausstellung vom 13. bis 16. August, je von 11 bis 18 Uhr geöffnet (Montag geschlossen).

Teil drei gehört Anna Laura Bach die ihre Kunst vom 19. bis 23. August zeigt. Der Auftakt mit Performance findet am Freitag, 19. August, um 19 Uhr statt. Danach ist die Galeriehof-Ausstellung von 20. bis 23. August, 11 bis 18 Uhr (Montag geschlossen) zugänglich.

Teil vier thematisiert „Filtered Fiction“. Ines Fiegert präsentiert ihre Kunst beim Auftakt mit Performance am Freitag, 26. August, um 19 Uhr. Danach ist die Galeriehof-Ausstellung von bis 30. August, 11 bis 18 Uhr, Montag geschlossen, geöffnet.